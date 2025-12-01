Alexa Chacón: estética, cultura y propósito en una sola voz

Ser editora senior en una publicación regional no fue algo que le cayó del cielo. Para Alexa, ese cargo simboliza un trayecto largo, a veces invisible para el público, pero muy claro para ella. Ha comunicado en tantos formatos: blog, televisión, periódico, crónica, ensayo, plataformas digitales, que llegar a un puesto donde coordina proyectos editoriales en varios países se siente como un destino natural. No improvisado. No sorpresivo. Construido. Y aun así, comparte ese logro con gracia y agradecimiento: <i>'Llegué por mérito'</i>, dice, sin arrogancia, con la seguridad de quien sabe exactamente cuánto ha trabajado.