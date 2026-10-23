Nuevos informes aportan información estratégica para la región. Se examinan sintéticamente.

CEPAL

Termina de realizarse el máximo Foro de la CEPAL. La reunión que se efectúa cada dos años congregó a sus 45 Estados miembros y 14 asociados. Según sus documentos centrales: La mayoría de los países está atrapada en tres trampas: baja capacidad para crecer, alta desigualdad con débil cohesión social y capacidades institucionales endebles.

Para superarlas identifica diversas transformaciones indispensables. Entre ellas el fortalecimiento de la gobernanza y de las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas de las instituciones.El documento analiza tres transformaciones clave: cómo aprovechar la inteligencia artificial para superar la trampa de bajo crecimiento, cómo avanzar hacia una nueva etapa de integración regional y cómo construir una macroeconomía para el desarrollo con una fiscalidad sana y fuerte.En cada caso examina no solo el “qué”, sino también el “cómo”: las capacidades institucionales, la gobernanza y el diálogo social que condicionan su viabilidad.

La CEPAL enfatiza que “En la actual era de rupturas, la región necesita tener claridad sobre las transformaciones indispensables en sus modelos de desarrollo y sobre cómo gestionarlas de manera efectiva”.

Llamado de alerta

La tan reputada The Lancet integró una Comisión especial para que dictaminara sobre los principales peligros que enfrenta la salud mundial. Detectó 17 problemas prioritarios.

La nómina incluye: desigualdad de ingresos, bajo nivel educativo, obesidad, pandemias de origen natural, problemas de salud mental, uso malicioso de la inteligencia artificial (IA), guerras, posibles hambrunas, contaminación del aire, resistencia a los antibióticos y otros antimicrobianos, malnutrición infantil, cambio climático, recortes en la ayuda internacional para la salud y el desarrollo, consumo elevado de alcohol, hipertensión arterial, tabaquismo, envejecimiento y riesgos epidémicos. Hay interrelaciones multiplísimas entre los temas señalados. ¿Qué rol juega una cuestión decisiva como el empleo malicioso de la IA?. La advertencia no se refiere a su uso cotidiano ni a la automatización en general, sino a aplicaciones deliberadas que podrían provocar daños a gran escala.

El informe precisa tres cuestiones principales: El empleo de IA para facilitar la creación de nuevos patógenos o armas biológicas.Fallas en cascada si sistemas de IA se integran de mal modo en infraestructuras críticas, como la atención médica, los servicios esenciales o los sistemas de seguridad.La pérdida de control sobre agentes autónomos cuyos objetivos se desvíen de aquellos para los que fueron diseñados. Cuantificar esos riesgos presenta dificultades que no aparecen con la misma intensidad en la obesidad, la hipertensión o la contaminación.

La Comisión resalta que no existe un antecedente de un episodio global de IA maliciosa que permita proyectar el futuro a partir de datos históricos. Christopher Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, resumió los hallazgos: “La humanidad todavía tiene capacidad de actuar ... Las decisiones que tomen hoy los líderes determinarán la salud y el bienestar de la próxima generación”.

Infancia temprana

Los primeros años de vida son una ventana de oportunidad única. De acuerdo con Harvard, en esta etapa el cerebro forma más de un millón de nuevas conexiones neuronales por segundo y se sientan las bases de la salud, el aprendizaje y el bienestar a lo largo de la vida.

Estudios del premio Nobel de Economía, James Heckman, muestran que los programas integrales y de alta calidad para la primera infancia pueden generar retornos de hasta 13% anual. América Latina ha avanzado en construir políticas en este campo, sin embargo, persisten profundas desigualdades. Las brechas |Pixabay América Latina enfrenta desafíos interconectados que van desde la debilidad institucional y los riesgos de la inteligencia artificial hasta la pobreza infantil. en el acceso a salud, nutrición, protección social, cuidados y educación de calidad, así como la exposición a distintas formas de violencia, afectan a amplios contingentes de niños.

En el 2022, el 43.7% de los menores de 8 años vivía en pobreza. Un 15% más que los promedios generales.

Anotación

Los problemas informados exigen amplias reformas. Será imprescindible impulsar políticas públicas activas articuladas con empresas privadas socialmente responsables y contar con la movilización plena de las sociedades civiles.