¡Arriba de Dios no vive nadie!: Despiden al rey del guetto, Japanese

Entre lágrimas, aplausos y música urbana, familiares, amigos, artistas y fanáticos despidieron ayer a Leavitt Eduardo Zambrano Haynes, mejor conocido como Japanese, el “rey del guetto”, quien falleció a los 52 años tras complicaciones de salud producto de la diabetes.

El emotivo adiós se realizó en un evento campal de cuerpo presente en el Parque Urracá, cumpliendo así el deseo del propio artista, quien había pedido que su despedida fuera una celebración musical junto a sus amigos y compañeros del Scaredem Crew, agrupación de la cual fue fundador junto al fallecido Danger Man.

Con frases como “Arriba de Dios no vive nadie”, “Las leyendas nunca mueren” y “Up to the crime”, los presentes recordaron la trayectoria y el legado de Japanese, mientras sonaban en las bocinas temas emblemáticos como Satélite, Pandillero, Samuel y Bad Man.

Durante el acto, se presentaron artistas como El Bewi, Gaza Fish y Supose, quienes rindieron tributo al pionero del reggae panameño con interpretaciones que, aunque animaban el ambiente, no lograron disipar la tristeza visible en el rostro de sus hijas y amigos más cercanos.

El productor musical René “Candelilla” Almendral, uno de sus compañeros más allegados, destacó la fortaleza y buen humor que caracterizaron a Japanese hasta sus últimos días.

“Nunca perdió la alegría ni las ganas de cantar, aunque su salud y su situación económica no eran las mejores. Cantar era su mundo, y siempre pedía que lo llevaran a los eventos”, expresó conmovido.

Al cierre del acto, el ataúd blanco como el marfil fue cargado en hombros por los miembros del Scaredem Crew hasta la carroza fúnebre, mientras los asistentes coreaban sus canciones y se detenían unos minutos para ver por última vez al artista, quien reposaba con sus inconfundibles lentes oscuros y sus brillantes dientes de oro.

El cortejo partió luego hacia el cementerio Praderas de la Paz, en Cabima, donde se realizaron las honras fúnebres.Entre aplausos y lágrimas, el pueblo despidió al ícono del reggae panameño con una sola frase en el aire:“Descansa en paz, Japanese... ¡arriba de Dios no vive nadie!”