Carlos Méndez reflexiona sobre el amor y las redes en ‘Poeta Moderno’

El reconocido cantautor Carlos Méndez presentó recientemente su nuevo tema titulado ‘Poeta Moderno’, una propuesta melódica y etérea que aborda el amor, las relaciones humanas y la obsesión por las redes sociales en los tiempos actuales.

Con más de 15 años de trayectoria y cinco producciones discográficas en su haber (‘De Pie’, ‘Mar’, ‘Ay Ay Ay’, ‘Ikigai’ y ‘Parafenalia’), Méndez se consolida como una de las figuras clave del rock y pop en español en Panamá. En esta ocasión, interpreta una letra escrita por el empresario y compositor local David Román, autor que previamente compuso el éxito «La Medicina» para la leyenda del típico, Osvaldo Ayala.

‘Poeta Moderno’ explora cómo la búsqueda constante de validación en plataformas digitales impacta la autenticidad de los sentimientos. A través de versos que cuestionan la obsesión por los likes, los filtros y la ligereza de los contactos en línea, la canción invita a meditar sobre la pérdida del contacto humano directo.

“En los textos del pasado se escribía del amor, de la naturaleza y de la fe. Hoy en día no se escribe, no se piensa, no se ama, no se besa por buscar quién nos ve”, cita parte de la lírica de la canción.

Nacida de la amistad entre Méndez y Román, la composición musical cobró vida tras un proceso de trabajo acústico entre ambos. Para el apartado técnico y musical, el sencillo contó con la producción de George Barroso en Ilícito Studio y la participación del tecladista David Caparó.

Además, el proyecto integró las artes plásticas con la colaboración del renombrado pintor panameño Arístides Ureña Ramos, quien creó la obra utilizada para la portada del sencillo, inspirada en las conversaciones sobre la sensibilidad y el comportamiento del individuo contemporáneo.

El tema ya se encuentra disponible para el público en las principales plataformas digitales.