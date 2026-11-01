Coaching: Reinventarse en Edad Plateada

Siempre he considerado que cada etapa de nuestra vida tiene un valor especial. Sin embargo, hay una que merece ser mirada con mayor sensibilidad, respeto y admiración: la Edad Plateada.

Llegar a los 60 años o más no debería interpretarse como el cierre de nuestras oportunidades, sino como una etapa en la que podemos redescubrir quiénes somos, valorar lo vivido y preguntarnos qué deseamos construir de ahora en adelante.

Es aquí donde encuentro una hermosa conexión con el coaching, una herramienta de acompañamiento que, mediante la escucha activa, las preguntas reflexivas y el evocar consciencia, nos invita a descubrir nuestras fortalezas y explorar nuevas posibilidades.

Cuando la vida nos invita a reinventarnos

Después de tantos años dedicados al trabajo, la familia y las responsabilidades, llega un momento en que las prioridades cambian. La jubilación, los cambios familiares o simplemente disponer de más tiempo pueden despertar una pregunta importante: ¿Y ahora qué quiero hacer por mí?

Me gusta pensar que esta pregunta no representa un vacío, sino una oportunidad.

Un proceso de coaching puede ayudarnos a mirar nuestra historia desde otra perspectiva, reconociendo que no comenzamos desde cero. Llevamos con nosotros experiencias, aprendizajes, talentos y una sabiduría construida a lo largo de los años.

Reinventarnos no significa dejar atrás lo que fuimos, sino descubrir nuevas formas de expresar lo que somos.

Romper creencias, abrir posibilidades

¿Cuántas veces hemos escuchado frases como «ya estoy muy viejo para aprender», "a mi edad es demasiado tarde" o «mis mejores años quedaron atrás»?

Estas expresiones, repetidas durante generaciones, pueden limitar nuestra manera de ver el futuro.

Desde el coaching podemos cuestionar esas creencias y plantearnos preguntas diferentes:

¿Qué sueños he postergado? ¿Qué me apasiona? ¿Qué puedo aportar desde mi experiencia? ¿Qué pequeños cambios me permitirían disfrutar más esta etapa?

No se trata de ignorar los desafíos del envejecimiento, sino de reconocer que nuestra edad no determina por sí sola nuestras posibilidades.

El propósito no tiene edad

Creo firmemente que todas las personas necesitamos encontrar sentido a nuestra existencia, aunque ese propósito cambie con los años.

Para algunos será emprender, estudiar o compartir conocimientos. Para otros, disfrutar de la familia, fortalecer amistades, participar en actividades comunitarias o encontrar tranquilidad.

Y todas esas elecciones son valiosas.

El coaching no busca imponer metas ni exigir productividad permanente. El verdadero aporte de un proceso de coaching está en acompañarnos a identificar aquello que tiene significado para nosotros y convertirlo, cuando así lo deseamos, en acciones posibles.

También implica reconocer nuestras limitaciones, respetar nuestros ritmos y comprender que pedir apoyo forma parte del bienestar.

Una reflexión para seguir creciendo

La Edad Plateada nos recuerda que envejecer es un proceso natural, pero la manera de vivirlo también está influida por nuestras oportunidades, relaciones y decisiones.

Por eso, considero que el coaching puede ser un valioso aliado para fortalecer la confianza, promover la autonomía y acompañar la búsqueda de nuevos propósitos.

No se trata de volver a ser jóvenes, sino de sentirnos plenamente valiosos en la etapa que vivimos.

Quisiera cerrar compartiendo una reflexión:

Hay algo que considero fundamental en esta etapa de la vida: aprender a escucharnos nuevamente. Durante muchos años hemos dedicado tiempo, energía y atención a las necesidades de otros, dejando en ocasiones nuestros propios sueños en segundo plano. La Edad Plateada puede brindarnos la oportunidad de reencontrarnos con nosotros mismos, reconocer nuestras emociones y descubrir aquello que verdaderamente nos hace sentir bien. Desde mi perspectiva, el coaching nos invita precisamente a realizar ese ejercicio de reflexión, a detenernos y preguntarnos qué queremos, qué necesitamos y hacia dónde deseamos dirigir nuestros próximos pasos. También nos recuerda que nunca perdemos el derecho a elegir, a cambiar de opinión o a construir nuevas metas. Considero que uno de los mayores regalos de esta etapa es comprender que nuestra experiencia no solamente pertenece al pasado, sino que puede convertirse en una fuente de inspiración para el presente. Porque vivir plenamente también significa darnos permiso para ser protagonistas de nuestra propia historia, con serenidad, confianza y esperanza.