Coros de Costa Rica, Colombia y México se presentarán en Elamco 2024

Promover el desarrollo de la música coral en Panamá y Latinoamérica ha sido el objetivo principal del Encuentro Latinoamericano Coral que este año celebra su octava edición. Este año, el festival se llevará a cabo desde mañana, 21, hasta el viernes 25 de octubre.

“Iniciamos en el templo Bahai; en 2014 y 2015 hicimos festivales interreligiosos y de ahí nació la idea de realizar estos encuentros corales. Vamos para el octavo, el primero fue en 2017 con la ayuda de la Universidad de Panamá; en 2018 lo hicimos con la ayuda de la Asociación argentino-panameña y a partir del 2019 hemos trabajado con la Fundación Crescendo, hasta el día de hoy”, revela Esteban Carrasquilla, director musical del evento.

Para esta octava edición el Encuentro Latinoamericano Coral ha invitado a seis coros internacionales y siete panameños. “Ha crecido el interés por la participación, se ha visto que el festival tiene nivel internacional. Este año vienen dos agrupaciones de México, dos de Costa Rica y dos de Colombia”, agregó Carrasquilla.

De México participan el Coro Concentus y el Ensamble coral Voce in Tempore, mientras que de Colombia, se presentarán el Ensamble Vocal Nun Dá y el Coro Voces Oscuras de Medellín. Costa Rica dice presente con el Coro Concordia Coral y el coro Zafra.

“Estuvimos en Costa Rica a principios de este año y ellos están muy interesados en conocer sobre la organización del evento, porque es algo muy complejo, todos los detalles, aunque parezcan insignificantes son de suma importancia, por ejemplo, tener agua disponible”, opina.

Además de los conciertos diarios, las agrupaciones participantes ofrecerán conciertos didácticos en escuelas de San Miguelito.

El programa arranca el lunes 21 con el concierto de apertura que se llevará a cabo en el Teatro Anita Villalaz a las 7:00 pm. El martes 22, se llevará a cabo el concierto Música coral universal en el teatro Anita Villalaz, también a las 7:00 pm. Este concierto consiste en la presentación de obras corales de estilo tradicional o cultural de cada región o país de los coros participantes. Además, las agrupaciones podrán interpretar sus obras corales utilizando indumentaria, vestuarios o instrumentos típicos de su cultura.

Se presentarán conciertos didácticos el martes 22 y jueves 24 de octubre en diferentes escuelas de la Ciudad de Panamá y San Miguelito, donde cada coro participante debe presentar obras corales y exponer a la comunidad educativa el significado o explicación de cada obra e integrar a los estudiantes.

El miércoles el festival hace una pausa para ofrecer la oportunidad a los coreutas visitantes de conocer la ciudad de Panamá en distintos tours a sitios turísticos y de interés general. La jornada terminará con un flashmob en Albrook Mall a las 5:00 pm.

El jueves 24 de octubre se presentará en Concierto sacro, a las 7:00 p.m. en la Iglesia San José en el Casco Antiguo. En este concierto los coros participantes tendrán la oportunidad de presentar obras corales de estilo religioso, llámese misas, motetes, oratorios, villancicos o extractos de los libros sagrados.

El concierto de cierre se realizará el viernes 25 en el Salón de la Paz de la Soka Gakkai Internacional, a las 6:00 pm. En este concierto se interpretarán algunas piezas ensayadas en conjunto, en un taller de canto coral, abierto al público en general y los coristas participantes del Elamco, dictado por la Mtra. Montserrat de la Cruz, directora de coros y orquesta de España.

“Los coros tienen diferentes repertorios, por ello hemos establecido temáticas diferentes. Esto también nos permite ver las diferentes facetas que pude tener la música coral”, explica Carrasquilla.

De Panamá participará el Coro Metropolitano de la Red de orquestas y coros infantiles y juveniles de Panamá, el Coro del Centro Regional Universitario de Colón, el Coro de Niños Cantores de San Miguelito, el Coro del Instituto Rubiano, el Coro Polifónico infantil y juvenil Encuentro y el Coro Santa Cecilia del Instituto Nacional de Música de Panamá.

Coros de todas las edades

La música coral ofrece la posibilidad a gente de todas las edades de cantar y compartir en un colectivo, con personas con intereses en común.

“Así como hay grupos infantiles, es muy interesante que el año pasado participó un coro de Ecuador que era de jubilados, personas que solamente se dedican a cantar y lo más interesante es que el director del coro es su doctor”, comenta el director artístico.

“Él nos explicó que es una manera de mantener una buena calidad de vida. Como músico y como médico, estableció el coro en el hospital donde trabaja y ensayan constantemente. Creo que ahora mismo están en España, todos los años viajan a un lugar diferente”, destaca.

El movimiento coral panameño no es reciente, sin embargo, no es tan activo como el de otros países. “Hablando de esto no puede dejar de mencionarse el trabajo que ha hecho el maestro Jorge Ledezma Bradley (fundador del Coro Música Viva, con una trayectoria de más de 40 años) y la maestra Electra Castillo (directora del Coro Polifónico, con más de 50 años de existencia y actual directora de la Red de Orquestas y Coros juveniles e infantiles). En el interior hay otros maestros también que han trabajado la profesora Wanda [Castillo] (Coro polifónico universitario A viva voz de la UNACHI) y el profesor Abdiel [Ortiz] en Veraguas y el establecimiento de la Red de Orquestas y Coros juveniles e infantiles le ha dado como un impulso al movimiento, pero necesitamos más por parte de la sociedad civil en apoyo a estas actividades”, sostiene Carrasquilla.

Y es que, en países con una larga tradición coral, las empresas cuentan con un coro y no es raro que en cada comunidad exista un coro. “El profesor Julio César Santos, de Guatemala, me ha dicho que en a localidad de Antigua, hay unos 200 coros”, resalta. “Por eso estamos haciendo esto de llevar los conciertos didácticos a las escuelas para desde ahí empezar a mover esa sensibilidad en las personas, llama la atención”, agrega.

“Países vecinos como Costa Rica y Colombia cuentan con una arraigada tradición coral y abundan los festivales, es a otro nivel, entonces el nuestro aporte es este. Nosotros tenemos dos festivales, un festival infantil y juvenil que lo hacemos en junio en las vacaciones de los chicos. Y ahí lo que hacemos es trabajar con agrupaciones de niños y jóvenes. Este año es nuestro segundo festival que hemos hecho y eso es lo que queremos, promocionar la música coral, que el ambiente coral en Panamá crezca y hay una mayor apertura ahora, porque se puede hacer cosas muy bonitas”, afirma el director.

La cita con la música coral arranca mañana. Todos los conciertos son gratuitos, sugiriendo una donación. Elamco invita al público en general y sobre todo a los estudiantes de música a aprovechar las actividades que ofrecerá en su octava edición. Para conocer la agenda de actividades puede consultar en las redes sociales del evento: @elamcopty en Instagram, Facebook, X y YouTube.