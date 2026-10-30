De alto interés

En una región urgida de respuestas y soluciones, hay búsquedas útiles como las que se resumen esquemáticamente a continuación.

Tendencias

De acuerdo a un informe reciente de la CEPAL, América Latina y el Caribe crecería solo un 2% en el 2026. En el 2027 la cifra podría ascender a un 2,5%. Entre otros aspectos destaca que el menor dinamismo del empleo, la leve alza de la inflación, la perspectiva de un financiamiento más costoso, así como los posibles efectos de El Niño, podrían condicionar esa recuperación.

El contexto internacional es de elevada incertidumbre. Las tensiones geopolíticas, las disrupciones en las rutas logísticas y la menor previsibilidad de la política comercial están reconfigurando el entorno en que operan las economías de la región. Pueden subir significativamente, entre otros, los precios de la energía y los alimentos.

En el mercado de trabajo el empleo aumenta pero a un ritmo menor. Ello dificulta avanzar en la reducción de las brechas laborales y de la informalidad. La menor creación de empleo es un canal adicional de transmisión de la desaceleración de la demanda interna.

Los incrementos en costos como la energía, el transporte y los alimentos afectan especialmente a los hogares que destinan una mayor proporción de sus ingresos a bienes esenciales. A ello se suma la expectativa de un encarecimiento del financiamiento internacional ante las mayores presiones inflacionarias mundiales. Encarecen el costo de financiamiento de los gobiernos, empresas y consumidores, con efectos sobre el servicio de la deuda y la inversión.

Frente a este panorama de bajo crecimiento, se propone: escalar las políticas de desarrollo productivo, promover estrategias integradas de formalización deempleos, impulsar agendas que articulen de manera coherente políticas laborales, fiscales, financieras y de desarrollo productivo, fomentar empleos formales y de calidad. Ello posibilitará avanzar hacia un desarrollo más “inclusivo y sostenible”.