Senan se incauta de 1,148 paquetes de presunta droga al sur de isla Jicarón

Un total de 1,148 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron decomisados por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) durante una operación realizada en aguas del Pacífico Occidental, al sur de isla Jicarón, en la provincia de Veraguas.

Durante el operativo también fueron aprehendidas tres personas y se aseguró una lancha rápida.

El decomiso se produjo cuando agentes aeronavales, que efectuaban labores de vigilancia marítima, detectaron una embarcación sospechosa con tres tripulantes. Al interceptarla, los agentes identificaron indicios de que podría transportar sustancias ilícitas.

Posteriormente, las autoridades trasladaron la lancha, a sus ocupantes y el posible cargamento hasta la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Veraguas.

En ese lugar se realizaron diligencias de allanamiento y registro que permitieron contabilizar los 1,148 paquetes, cuya sustancia está pendiente de identificación.

Con este resultado, el Senan acumula 62,083 paquetes de sustancias ilícitas incautados en lo que va del año, mediante 97 operaciones ejecutadas en diferentes puntos del país.

El operativo forma parte de la estrategia Escudo Protector, dirigida a reforzar las acciones de seguridad y combatir las actividades del narcotráfico y el crimen organizado transnacional.