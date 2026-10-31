Canal de Panamá modifica asignación de cupos neopanamax y actualiza requisitos del programa NetZero

El Canal de Panamá actualizó los criterios para reasignar los cupos de tránsito que sean cancelados o queden disponibles durante los períodos de reserva 1A y 2 de las esclusas neopanamax. La medida, de acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), tiene efecto inmediato y restablece el esquema de asignación que estaba vigente antes de julio de 2026. El cambio fue comunicado a las navieras mediante el Aviso No. A-40-2026, que también incorpora modificaciones a los requisitos para que los buques que transiten por primera vez la vía interoceánica puedan optar por los cupos del programa NetZero. De acuerdo con la actualización, los espacios disponibles en los períodos de reserva 1A y 2 se ofrecerán mediante un proceso especial de asignación, con un orden de prioridad establecido por tipo de embarcación.

Este es el orden de prioridad para los cupos neopanamax Los cupos cancelados o disponibles se asignarán siguiendo esta secuencia: Buques portacontenedores. Buques de gas natural licuado (LNG).

Buques de gas licuado de petróleo (LPG). Buques portavehículos o RoRo. Dentro de cada segmento, la capacidad de Transit TEU Allowance (TTA) será el primer criterio de desempate, cuando corresponda. Con esta modificación, el Canal devuelve la asignación de estos espacios a los criterios que se aplicaban antes de julio de 2026.

Canal permitirá inspecciones preliminares fuera de Panamá para el programa NetZero El Aviso No. A-40-2026 también actualiza el procedimiento para que los buques que transiten por primera vez el Canal puedan participar en el programa NetZero, una iniciativa dirigida a fomentar la incorporación de embarcaciones con bajas emisiones de carbono y mayor eficiencia energética.

Como parte de los nuevos requisitos, los buques deberán someterse a una inspección preliminar de arqueo a cargo de la Unidad de Arqueo del Canal de Panamá. Esta evaluación podrá realizarse fuera del país, lo que permitirá adelantar el proceso antes de la llegada de la embarcación a aguas de la vía interoceánica.

La disposición comenzará a aplicarse el 1 de noviembre de 2026. Desde esa fecha, los propietarios, operadores o agentes autorizados podrán solicitar la evaluación anticipadamente. La inspección permitirá al Canal obtener información para calcular los peajes, determinar el tonelaje del buque conforme al Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá (CP/SUAB) e identificar el tipo de motor, entre otros datos requeridos para su inclusión en NetZero.