  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
  3. >  Cultura
Cultura

De las tablas a la cámara: Adriana Mojica enseñará las claves de la actuación en la Biblioteca Nacional

La programación contará con la participación de la actriz y autora Adriana Mojica, quien impartirá el taller intensivo ‘Escenario vs. Cámara’, del 29 al 31 de octubre.
La programación contará con la participación de la actriz y autora Adriana Mojica, quien impartirá el taller intensivo ‘Escenario vs. Cámara’, del 29 al 31 de octubre. Depositphotos
Por
José Vilar
  • 15/10/2026 11:16
La programación por el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual incluirá un taller de actuación y la presentación de un libro de Adriana Mojica

La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. organizará dos actividades culturales y formativas con motivo del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se conmemora cada 27 de octubre por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La programación contará con la participación de la actriz y autora Adriana Mojica, quien impartirá el taller intensivo ‘Escenario vs. Cámara’, del 29 al 31 de octubre, y presentará su libro ‘Disertación sobre el arte del actor en teatro y cine’ el 31 de octubre a las 2:00 pm, en la Sala de Uso Múltiple de la institución.

El taller se desarrollará durante tres jornadas, en horario de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., y tendrá un cupo limitado a 20 participantes. Las personas interesadas deberán completar un proceso de postulación previa mediante el formulario disponible en este enlace: https://forms.gle/zGCV6JB8s1LSWXUv7.

La actividad propone un espacio de formación teórico-práctica para explorar los fundamentos de la interpretación actoral y las diferencias técnicas que implica trabajar en el escenario teatral o frente a una cámara cinematográfica.

A lo largo de las tres sesiones, los participantes analizarán las exigencias físicas, expresivas y narrativas de ambos medios. El programa incluirá ejercicios de experimentación corporal y vocal, improvisación y análisis de textos dramáticos y guiones.

El objetivo es proporcionar herramientas para adaptar la intensidad interpretativa, la mirada, la contención emocional y el uso de la voz a las características de cada lenguaje artístico. Mientras el teatro requiere una proyección adecuada para el espacio escénico, la actuación audiovisual demanda un registro ajustado a la intimidad del plano y al trabajo frente a la lente.

La propuesta se fundamenta en los ejes temáticos abordados por Mojica en su publicación y busca ofrecer a creadores y personas interesadas en la actuación herramientas para comprender las particularidades de ambos medios.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo