De las tablas a la cámara: Adriana Mojica enseñará las claves de la actuación en la Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. organizará dos actividades culturales y formativas con motivo del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se conmemora cada 27 de octubre por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La programación contará con la participación de la actriz y autora Adriana Mojica, quien impartirá el taller intensivo ‘Escenario vs. Cámara’, del 29 al 31 de octubre, y presentará su libro ‘Disertación sobre el arte del actor en teatro y cine’ el 31 de octubre a las 2:00 pm, en la Sala de Uso Múltiple de la institución.

El taller se desarrollará durante tres jornadas, en horario de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., y tendrá un cupo limitado a 20 participantes. Las personas interesadas deberán completar un proceso de postulación previa mediante el formulario disponible en este enlace: https://forms.gle/zGCV6JB8s1LSWXUv7.

La actividad propone un espacio de formación teórico-práctica para explorar los fundamentos de la interpretación actoral y las diferencias técnicas que implica trabajar en el escenario teatral o frente a una cámara cinematográfica.

A lo largo de las tres sesiones, los participantes analizarán las exigencias físicas, expresivas y narrativas de ambos medios. El programa incluirá ejercicios de experimentación corporal y vocal, improvisación y análisis de textos dramáticos y guiones.

El objetivo es proporcionar herramientas para adaptar la intensidad interpretativa, la mirada, la contención emocional y el uso de la voz a las características de cada lenguaje artístico. Mientras el teatro requiere una proyección adecuada para el espacio escénico, la actuación audiovisual demanda un registro ajustado a la intimidad del plano y al trabajo frente a la lente.

La propuesta se fundamenta en los ejes temáticos abordados por Mojica en su publicación y busca ofrecer a creadores y personas interesadas en la actuación herramientas para comprender las particularidades de ambos medios.