Investigan uso de TikTok para promover actividades de presunta pandilla en San Miguelito

La Procuraduría General de la Nación (PGN) desarrolló la operación Equilibrio en Cocobolo y sectores aledaños, en el distrito de San Miguelito, con el objetivo de desarticular una presunta pandilla vinculada con hechos violentos y alteraciones de la convivencia pacífica.

El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en coordinación con la Unidad Antipandillas de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

Durante las diligencias se realizaron aprehensiones, entre ellas la de un presunto cabecilla de la agrupación. Las autoridades también incautaron teléfonos celulares, material de intendencia y réplicas de armas de fuego, considerados indicios relevantes para la investigación.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo estaría relacionado con intercambios de disparos al aire, delitos contra la vida y la integridad personal, grafitis y otras conductas que afectan la convivencia pacífica en Cocobolo y áreas cercanas.

La Fiscalía también investiga el presunto uso de las redes sociales Instagram y TikTok para difundir publicaciones que incitarían a actividades relacionadas con la agrupación.

Además, la persona aprehendida y los indicios recabados serán puestos a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el procedimiento correspondiente, conforme a la ley.