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Diplomáticos de Israel en Panamá votan anticipadamente para las elecciones del 27 de octubre

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, manifestó su satisfacción por participar en la votación y ejercer su derecho democrático.
El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, manifestó su satisfacción por participar en la votación y ejercer su derecho democrático. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 15/10/2026 09:58
De acuerdo con la legislación electoral israelí, el voto anticipado desde el extranjero está reservado exclusivamente para diplomáticos

Los diplomáticos israelíes acreditados en Panamá ejercieron su voto anticipado en la sede diplomática, como parte del proceso electoral para elegir a los integrantes de la Knesset, el Parlamento de Israel, cuyas elecciones nacionales están previstas para el próximo 27 de octubre.

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, manifestó su satisfacción por participar en la votación y ejercer su derecho democrático.

“Estoy orgulloso de representar un país democrático, la única democracia en Medio Oriente, donde todos los ciudadanos puedes elegir cada cuatro años a sus gobernantes”, declaró Cohen.

De acuerdo con la legislación electoral israelí, el voto anticipado desde el extranjero está reservado exclusivamente para diplomáticos, personal consular que se encuentre en misión oficial y sus familiares dependientes directos.

¿Cómo funciona el sistema electoral de Israel?

Israel cuenta con un sistema de democracia parlamentaria en el que los ciudadanos votan por listas de partidos políticos, mediante un mecanismo de representación proporcional. Los resultados determinan la distribución de los 120 escaños de la Knesset, el órgano legislativo del país.

Los electores no eligen directamente al primer ministro. Después de los comicios, las fuerzas políticas negocian la conformación de una coalición de gobierno, dentro del proceso institucional para designar al jefe del Ejecutivo.

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