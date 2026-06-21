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Segunda vuelta en Colombia: consulado en Panamá habilita 38 mesas de votación

Alrededor de 26.000 colombianos residentes en Panamá están habilitados para ejercer su derecho al voto
Alrededor de 26.000 colombianos residentes en Panamá están habilitados para ejercer su derecho al voto Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 21/06/2026 10:17
El proceso está dirigido exclusivamente a las personas previamente inscritas en el censo electoral colombiano

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Este domingo 21 de junio, los ciudadanos colombianos residentes en Panamá tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto en el marco de la segunda vuelta electoral.

La jornada inició a las 8:00 de la mañana y se desarrolla en el Hotel Paitilla Inn, ubicado en Vía Italia, justo frente al Consulado de Colombia.

Un vocero del consulado explicó que el proceso está dirigido exclusivamente a las personas previamente inscritas en el censo electoral colombiano.

Para participar, los votantes deben acercarse con su cédula de ciudadanía a las instalaciones, donde se han dispuesto 38 mesas de votación para garantizar un flujo ágil y ordenado.

La jornada se extenderá hasta las 4:00 de la tarde, ofreciendo un amplio margen para que los colombianos residentes en Panamá puedan cumplir con su deber democrático.

“Invitamos a cada uno de los colombianos que tienen su cédula inscrita: por favor acérquense, porque su voto cuenta y es importante para la democracia”, señaló el vocero.

El consulado reiteró que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer las instituciones y que cada voto contribuye a definir el rumbo político del país.

Con este llamado, se busca que la comunidad colombiana en Panamá se sume masivamente a la jornada y que el proceso se desarrolle en un ambiente de respeto y transparencia.

Alrededor de 26.000 colombianos residentes en Panamá están habilitados para ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia.

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