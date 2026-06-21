Segunda vuelta en Colombia: consulado en Panamá habilita 38 mesas de votación

Un vocero del consulado explicó que el proceso está dirigido exclusivamente a las personas previamente inscritas en el censo electoral colombiano. Para participar, los votantes deben acercarse con su cédula de ciudadanía a las instalaciones, donde se han dispuesto 38 mesas de votación para garantizar un flujo ágil y ordenado.La jornada se extenderá hasta las 4:00 de la tarde, ofreciendo un amplio margen para que los colombianos residentes en Panamá puedan cumplir con su deber democrático. <i><b>'Invitamos a cada uno de los colombianos que tienen su cédula inscrita: por favor acérquense, porque su voto cuenta y es importante para la democracia'</b></i>, señaló el vocero.