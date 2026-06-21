Partido de Arabia Saudita vs España en el Grupo H

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Se marca el final del primer tiempo del partido entre España y Arabia Saudita
Se le suman cinco minutos al primer tiempo
Domina Rodri quien pasa a Porro y después Olmo
Oyarzabal logra rematar pero luego lanza el balón afuera
Yamal y Porro toman el balón
Faltan 3 minutos para culminar el primer tiempo
Arabia Saudita rodea a España para evitar el cuarto gol del partido
Van 37 minutos del partido en el que España domina la pelota
Primera tarjeta amarilla para España
Lamine Yamal falla el arco en el minuto 29
España domina el balón en el campo entre Porro, Yamal y Oyarzabal
Van 26 minutos del partido
Se marca el tercer gol de España dos minutos tras el de Mikel Oyarzabal
Alejandro Baena toma el balón y la paza a Rodri y luego Porro
Segundo gol de España en el Minuto 21 del partido por Mikel Oyarzabal
Tiro de esquina para España
Van 19 minutos del partido
Arabia Saudita toma la pelota por primera vez en el campo para luego ser tomada por España
Lamine Yamal toma la pelota y lanza a la portería pero es frenada por el arquero
Van 14 minutos de juego
España domina la pelota en el campo
España marca su primer gol ante Arabia Saudita
Van cinco minutos del partido entre España y Arabia Saudita
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