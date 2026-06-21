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Fútbol

Partido de Arabia Saudita vs España en el Grupo H

Partido de Arabia Saudita vs España en el Grupo H
AFP
Por
Darine Waked
  • 21/06/2026 11:12
España y Arabia Saudita se enfrentan este domingo 21 de junio por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 en una de las sedes más modernas de Estados Unidos: el Atlanta Stadium.

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11:51 AM
21/06/2026

Se marca el final del primer tiempo del partido entre España y Arabia Saudita

11:46 AM
21/06/2026

Se le suman cinco minutos al primer tiempo

11:46 AM
21/06/2026

Domina Rodri quien pasa a Porro y después Olmo 

11:43 AM
21/06/2026

Oyarzabal logra rematar pero luego lanza el balón afuera

11:42 AM
21/06/2026

Yamal y Porro toman el balón 

11:42 AM
21/06/2026

Faltan 3 minutos para culminar el primer tiempo 

11:40 AM
21/06/2026

Arabia Saudita rodea a España para evitar el cuarto gol del partido 

11:39 AM
21/06/2026

Van 37 minutos del partido en el que España domina la pelota 

11:31 AM
21/06/2026

Primera tarjeta amarilla para España 

11:30 AM
21/06/2026

Lamine Yamal falla el arco en el minuto 29 

11:29 AM
21/06/2026

España domina el balón en el campo entre Porro, Yamal y Oyarzabal

11:27 AM
21/06/2026

Van 26 minutos del partido 

11:25 AM
21/06/2026

Se marca el tercer gol de España dos minutos tras el de Mikel Oyarzabal

11:24 AM
21/06/2026

Alejandro Baena toma el balón y la paza a Rodri y luego Porro

11:22 AM
21/06/2026

Segundo gol de España en el Minuto 21 del partido por Mikel Oyarzabal

11:21 AM
21/06/2026

Tiro de esquina para España 

11:20 AM
21/06/2026

Van 19 minutos del partido 

11:19 AM
21/06/2026

Arabia Saudita toma la pelota por primera vez en el campo para luego ser tomada por España

11:18 AM
21/06/2026

Lamine Yamal toma la pelota y lanza a la portería pero es frenada por el arquero

11:15 AM
21/06/2026

Van 14 minutos de juego 

11:15 AM
21/06/2026

España domina la pelota en el campo

11:13 AM
21/06/2026

España marca su primer gol ante Arabia Saudita

11:05 AM
21/06/2026

Van cinco minutos del partido entre España y Arabia Saudita

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