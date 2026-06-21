Bomberos controlan emergencia por explosión de camión en Viguí; reportan un muerto

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá controló una emergencia registrada la mañana de este domingo en el sector de Viguí, provincia de Veraguas, tras el incendio y posterior explosión de un vehículo articulado. El incidente dejó, de manera preliminar, una persona fallecida.

La alerta fue recibida a las 9:14 a.m. y, de inmediato, se activó el protocolo de respuesta.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron el vehículo completamente envuelto en llamas, iniciando las labores de extinción y aseguramiento de la escena para evitar mayores riesgos.

El mayor Donnys Gutiérrez, jefe de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate de la Zona Regional de Veraguas, informó que en la atención inicial participaron tres unidades de la Estación La Mesa y una unidad de la Estación Santiago.

Además, recibieron el apoyo de la Zona Regional de Chiriquí, con personal de la Estación de San Félix.

El oficial explicó que, aunque la situación se encuentra bajo control, las unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos permanecen en el sitio en coordinación con las autoridades competentes, mientras culminan las diligencias de levantamiento del cuerpo.

Los Bomberos realizarán las labores de limpieza de la vía Interamericana para remover el material combustible y otros residuos generados por el incendio, con el propósito de restablecer las condiciones de seguridad para los usuarios de la carretera.

Una vez controlada la emergencia y eliminados los riesgos inmediatos, la escena quedó bajo custodia de las autoridades competentes.

Corresponderá a los especialistas de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) desarrollar las investigaciones que permitan determinar las causas.