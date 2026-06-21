Violencia de género aumenta 128% en Panamá durante mayo de 2026

Los datos forman parte del balance nacional de operaciones policiales realizado entre el 1 y el 31 de mayo de 2026.

Las estadísticas reflejan que los casos pasaron de 21 en mayo de 2025 a 48 durante mayo de este año. A la vez, los hechos vinculados a violencia doméstica aumentaron de 240 a 363 casos, lo que representa un incremento de 51.3%.

Los casos de violencia de género registrados por la Policía Nacional durante mayo de 2026 aumentaron 128.6% en comparación con el mismo mes de 2025, de acuerdo con el informe mensual de resultados operacionales divulgado por la institución.

El informe también reportó un aumento de los homicidios. Durante mayo de 2025 se contabilizaron 53 casos, mientras que en el mismo período de 2026 la cifra alcanzó 55, un crecimiento de 3.8%.

En contraste, los robos registraron una disminución. La estadística pasó de 134 casos en 2025 a 96 en 2026, equivalente a una reducción de 28.4%.

La Policía informó además que las personas aprehendidas por delitos aumentaron de 3,645 a 4,210, lo que representa un incremento de 15.5%. Las faltas administrativas también crecieron de 1,038 a 1,746 casos, un alza de 68.2%.

En materia operativa, los allanamientos aumentaron de 1,448 a 1,503 procedimientos, mientras que las armas decomisadas pasaron de 161 a 201, para un crecimiento de 24.8%.

Uno de los cambios más notorios del informe corresponde a las drogas incautadas. La cantidad decomisada cayó de 11,192 a 3,444, una reducción de 69.2% respecto al mismo período del año anterior.

Durante mayo, la Policía Nacional desarrolló 94 operaciones a nivel nacional. Como resultado, reportó 4,236 personas aprehendidas, 209 casos relacionados con microtráfico, $18,569.20 decomisados, 28,628 puntos de control y 34,612 boletas por infracciones, según los datos oficiales de la Policía Nacional instancia subordinada y adscrita al Ministerio de Seguridad Pública.