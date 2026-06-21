Violencia de género aumenta 128% en Panamá durante mayo de 2026

Los casos de <a href="/tag/-/meta/violencia-de-genero">violencia de género</a> registrados por la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.policia.gob.pa/" target="_blank">Policía Nacional</a></b> durante mayo de 2026 aumentaron <b>128.6%</b> en comparación con el mismo mes de 2025, de acuerdo con el informe mensual de resultados operacionales divulgado por la institución.Las estadísticas reflejan que los casos pasaron de <b>21</b> en mayo de 2025 a <b>48</b> durante mayo de este año. A la vez, los hechos vinculados a <a href="/tag/-/meta/violencia-domestica">violencia doméstica</a> aumentaron de <b>240</b> a <b>363</b> casos, lo que representa un incremento de 51.3%.Los datos forman parte del balance nacional de operaciones policiales realizado entre el 1 y el 31 de mayo de 2026.