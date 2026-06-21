Muere Ramiro Valdés, histórico líder de la Revolución cubana y pieza clave de la inteligencia de Cuba

En la última etapa de su vida política, <b>Ramiro Valdés mantuvo una presencia activa en el gobierno de Miguel Díaz-Canel</b>, a quien apoyó públicamente como parte de la continuidad del proyecto revolucionario.Aunque ya fuera de las primeras líneas del poder, siguió siendo una figura simbólica del viejo aparato revolucionario y uno de los últimos enlaces vivos con la generación fundadora del proceso iniciado en 1959.Su imagen, casi siempre con uniforme verde olivo, representó durante décadas la continuidad del modelo político cubano y la permanencia de su estructura de seguridad e inteligencia.