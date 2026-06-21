Muere Ramiro Valdés, histórico líder de la Revolución cubana y pieza clave de la inteligencia de Cuba

El viceprimer ministro cubano y veterano comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, falleció a los 94 años, según confirmó el presidente Miguel Díaz-Canel, marcando el cierre de una de las trayectorias más influyentes y controvertidas dentro del sistema político cubano. “Su partida física duele profundamente, como la de un padre”, expresó el mandatario en redes sociales, destacando la lealtad del dirigente al liderazgo de Fidel y Raúl Castro, así como su papel en las principales estructuras del Estado revolucionario. Con su muerte, Cuba pierde a una de las últimas figuras vivas del núcleo histórico que acompañó a Fidel Castro desde la lucha armada en la Sierra Maestra hasta la consolidación del sistema político instaurado tras 1959.

El origen revolucionario

Nacido en 1932 en la provincia occidental de Artemisa, Ramiro Valdés se unió tempranamente al movimiento liderado por Fidel Castro. Participó en el asalto al cuartel Moncada en 1953, donde resultó herido y posteriormente fue encarcelado junto a otros combatientes. Tras su liberación, partió al exilio en México, desde donde en 1956 emprendió la expedición del yate Granma, considerada el punto de partida de la Revolución cubana. En la guerrilla de la Sierra Maestra se convirtió en una de las figuras más cercanas a Ernesto “Che” Guevara, quien lo designó como segundo al mando de una de las columnas insurgentes. Valdés recordaba al Che como un líder “severo, intransigente, pero fraternal”, una relación que marcó su formación dentro del movimiento revolucionario.

Figura de poder dentro del sistema cubano

A lo largo de su carrera, Valdés ocupó múltiples posiciones en el Partido Comunista de Cuba (PCC), del cual fue miembro fundador en 1965. Integró su Comité Central y posteriormente el Buró Político, el órgano de mayor poder dentro del sistema cubano. Fue considerado un hombre de absoluta confianza de Fidel Castro y uno de los cuadros más disciplinados dentro de la estructura revolucionaria. En 2018, Raúl Castro lo describió como un dirigente de “fidelidad absoluta, consagración al trabajo, modestia y sencillez”. Tras el periodo de transición política iniciado en 2006 con la enfermedad de Fidel Castro, Valdés regresó a posiciones de alto nivel bajo el mandato de Raúl Castro, quien lo nombró ministro de Informática y Comunicaciones en un momento clave de apertura tecnológica en la isla.

Últimos años y papel en el gobierno de Díaz-Canel

En la última etapa de su vida política, Ramiro Valdés mantuvo una presencia activa en el gobierno de Miguel Díaz-Canel, a quien apoyó públicamente como parte de la continuidad del proyecto revolucionario. Aunque ya fuera de las primeras líneas del poder, siguió siendo una figura simbólica del viejo aparato revolucionario y uno de los últimos enlaces vivos con la generación fundadora del proceso iniciado en 1959. Su imagen, casi siempre con uniforme verde olivo, representó durante décadas la continuidad del modelo político cubano y la permanencia de su estructura de seguridad e inteligencia.

Legado de una figura polémica e influyente