Mandatarios arriban a Panamá para el Bicentenario del Congreso Anfictiónico

Los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de Honduras, Nasry Asfura Zablah, junto al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, arribaron este domingo al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Los mandatarios participarán en la Semana de Alto Nivel que conmemora el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, un encuentro histórico que busca fortalecer el diálogo político, la cooperación regional y el multilateralismo en el hemisferio.

Los aterrizajes se registraron de manera escalonada durante la tarde del domingo. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, fue el primero en llegar a las 4:27 p.m., seguido por el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, a las 5:10 p.m.

El mandatario hondureño, Nasry Asfura Zablah, tocó tierra a las 5:50 p.m. Todos los dignatarios fueron recibidos con los honores correspondientes por autoridades panameñas y el protocolo diplomático local.

Durante las jornadas oficiales, las autoridades visitantes sostendrán diversas reuniones bilaterales y formarán parte de la agenda conmemorativa.

Esta cita internacional ha convocado en el país a un centenar de delegaciones, consolidando a Panamá como el epicentro de la diplomacia regional. En total, el evento reúne a 79 representaciones de Estados y 21 delegaciones de organismos internacionales, registrando la asistencia de 34 ministros y viceministros, seis secretarios generales de organismos internacionales y 55 enviados especiales de alto cargo.