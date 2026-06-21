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Economía

Panamá será sede de la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional

De izquierda a derecha: Jeroen Douglas, director general de la ACI; Boris Allara, subdirector ejecutivo del Ipacoop; y Danilo Salerno, director regional de Cooperativas de las Américas, durante el anuncio de Panamá como sede de la Asamblea General.
De izquierda a derecha: Jeroen Douglas, director general de la ACI; Boris Allara, subdirector ejecutivo del Ipacoop; y Danilo Salerno, director regional de Cooperativas de las Américas, durante el anuncio de Panamá como sede de la Asamblea General. Cedida | Ipacoop
Por
Mileika Lasso
  • 21/06/2026 16:49
Más de 1,500 cooperativistas y representantes de federaciones de distintas regiones del mundo participarán en la Asamblea General de la ACI los días 16 y 17 de septiembre en Panamá

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Panamá se convertirá en el centro del cooperativismo global al albergar la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), programada para los días 16 y 17 de septiembre de 2026. El evento internacional reunirá en el territorio nacional a más de 1,500 representantes de federaciones, organismos internacionales, instituciones públicas y aliados estratégicos de diversas regiones del mundo.

Jeroen Douglas, director general de la ACI, junto a Boris Allara, subdirector ejecutivo del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), y Danilo Salerno, director regional de Cooperativas de las Américas, confirmaron que se afinan los detalles logísticos para la cita. El encuentro incluirá una serie de foros paralelos y una exposición internacional que servirá como vitrina para el sector.

Según Douglas, la conferencia mundial funcionará como un espacio de convergencia entre los distintos modelos de desarrollo existentes, desde las grandes cooperativas de Europa y Norteamérica —con una fuerte integración en los mercados globales— hasta las experiencias comunitarias de Latinoamérica. La agenda central abordará el papel de estas organizaciones en la construcción de paz y la gobernanza global.

Impacto local y dinamismo económico

Por su parte, el subdirector del Ipacoop destacó que la designación de Panamá como sede representa una oportunidad clave para la economía turística del país, especialmente en el rubro de convenciones. Allara aprovechó el anuncio para resaltar la solidez del sistema cooperativo panameño, el cual está integrado por más de 256,000 asociados y maneja activos superiores a los $2,700 millones. “El cooperativismo genera más empleo que los sectores financieros tradicionales”, aseguró el funcionario.

Apuesta por el entorno digital y juvenil

La evolución digital también formará parte de los debates de la asamblea. El director de la ACI se refirió a la organización de las cooperativas juveniles mediante plataformas digitales como herramientas modernas de autoempleo, citando el ejemplo de alternativas de transporte administradas por jóvenes en la costa este de los Estados Unidos.

Para impulsar estas iniciativas, la ACI cuenta con un comité mundial de jóvenes proactivos en el que participan países como México, Argentina y Colombia. A nivel local, el Ipacoop informó que en lo que va de 2026 se entregaron 10 nuevos permisos de operación, lo que eleva a 87 el total de cooperativas juveniles vigentes en el país.

El evento global congregará a delegados de más de 300 cooperativas. Actualmente, la ACI agrupa a más de 90 organizaciones en 23 países, un bloque que genera alrededor de seis millones de empleos a nivel mundial, destacó el Ipacoop a través de una nota de prensa.

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