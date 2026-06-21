Panamá será sede de la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional

Panamá se convertirá en el centro del cooperativismo global al albergar la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), programada para los días 16 y 17 de septiembre de 2026. El evento internacional reunirá en el territorio nacional a más de 1,500 representantes de federaciones, organismos internacionales, instituciones públicas y aliados estratégicos de diversas regiones del mundo.

Jeroen Douglas, director general de la ACI, junto a Boris Allara, subdirector ejecutivo del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), y Danilo Salerno, director regional de Cooperativas de las Américas, confirmaron que se afinan los detalles logísticos para la cita. El encuentro incluirá una serie de foros paralelos y una exposición internacional que servirá como vitrina para el sector.

Según Douglas, la conferencia mundial funcionará como un espacio de convergencia entre los distintos modelos de desarrollo existentes, desde las grandes cooperativas de Europa y Norteamérica —con una fuerte integración en los mercados globales— hasta las experiencias comunitarias de Latinoamérica. La agenda central abordará el papel de estas organizaciones en la construcción de paz y la gobernanza global.