Panamá será sede de la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional

Por su parte, el subdirector del Ipacoop destacó que la designación de Panamá como sede representa una oportunidad clave para la economía turística del país, especialmente en el rubro de convenciones. Allara aprovechó el anuncio para resaltar la solidez del sistema cooperativo panameño, el cual está integrado por más de <b>256,000</b> asociados y maneja activos superiores a los <b>$2,700 millones</b>. <i>'El cooperativismo genera más empleo que los sectores financieros tradicionales',</i> aseguró el funcionario.