Cooperativismo en Panamá: activos superan los $2,490 millones a febrero de 2026

El sector cooperativo panameño mantiene una sólida posición financiera al cierre del primer bimestre de 2026. Según los registros del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), los activos totales del sistema alcanzaron la cifra de $2,498 millones al mes de febrero. Este desempeño refleja una tendencia de estabilidad y crecimiento sostenido en comparación con el mes de enero, donde los activos se situaron en $2,482 millones. El balance de situación consolidado revela que la confianza de los asociados se mantiene firme, con ahorros totales que suman $1,517 millones en todo el país. Por su parte, el patrimonio del sector cooperativo se ubicó en $539 millones, respaldado por aportaciones de los miembros que superan los $328 millones.

Liderazgo por tipo de cooperativa y región

Las cooperativas de servicios múltiples continúan siendo el motor principal del movimiento, concentrando activos por $1,519 millones y ahorros que ascienden a $952 millones. Le siguen las de ahorro y crédito, las cuales gestionan activos por un valor de $798 millones. Geográficamente, la provincia de Panamá domina la actividad con activos de $1,522 millones, seguida por Chiriquí con $388 millones y Veraguas, que reporta $303 millones. Estos datos reafirman el impacto del modelo cooperativo en el desarrollo económico regional y la inclusión financiera en diversas zonas del territorio nacional.

Alianza estratégica: Banco Nacional e ipacoop fortalecen al sector