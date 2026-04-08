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Economía

Cooperativismo en Panamá: activos superan los $2,490 millones a febrero de 2026

En el primer bimestre de 2026, los asociados en cooperativas mantienen depósitos por $1,517.5 millones.
En el primer bimestre de 2026, los asociados en cooperativas mantienen depósitos por $1,517.5 millones. Cedida | Ipacoop
Por
Mileika Lasso
  • 08/04/2026 12:38
Ipacoop reporta activos por $2,498 millones en Panamá al cierre de febrero de 2026, con ahorros ciudadanos que superan los $1,517 millones

El sector cooperativo panameño mantiene una sólida posición financiera al cierre del primer bimestre de 2026. Según los registros del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), los activos totales del sistema alcanzaron la cifra de $2,498 millones al mes de febrero. Este desempeño refleja una tendencia de estabilidad y crecimiento sostenido en comparación con el mes de enero, donde los activos se situaron en $2,482 millones.

El balance de situación consolidado revela que la confianza de los asociados se mantiene firme, con ahorros totales que suman $1,517 millones en todo el país.

Por su parte, el patrimonio del sector cooperativo se ubicó en $539 millones, respaldado por aportaciones de los miembros que superan los $328 millones.

Liderazgo por tipo de cooperativa y región

Las cooperativas de servicios múltiples continúan siendo el motor principal del movimiento, concentrando activos por $1,519 millones y ahorros que ascienden a $952 millones. Le siguen las de ahorro y crédito, las cuales gestionan activos por un valor de $798 millones.

Geográficamente, la provincia de Panamá domina la actividad con activos de $1,522 millones, seguida por Chiriquí con $388 millones y Veraguas, que reporta $303 millones. Estos datos reafirman el impacto del modelo cooperativo en el desarrollo económico regional y la inclusión financiera en diversas zonas del territorio nacional.

Erika Vargas de González, directora ejecutiva del Ipacoop (c), expone durante la reunión de la Coordinadora de Cooperativas; le acompañan en la mesa Javier Carrizo, gerente general del Banco Nacional (izq.) y Boris Allara, subdirector ejecutivo del Ipacoop (der.).
Erika Vargas de González, directora ejecutiva del Ipacoop (c), expone durante la reunión de la Coordinadora de Cooperativas; le acompañan en la mesa Javier Carrizo, gerente general del Banco Nacional (izq.) y Boris Allara, subdirector ejecutivo del Ipacoop (der.). Cedida | Ipacoop
Alianza estratégica: Banco Nacional e ipacoop fortalecen al sector

En un hecho sin precedentes, nueve cooperativas adscritas a la Coordinadora de Cooperativas a nivel nacional se reunieron con el equipo del Banco Nacional de Panamá (Banconal) para establecer una hoja de ruta conjunta.

El encuentro estuvo encabezado por el gerente general del Banconal, Javier Carrizo, y la representación del Ipacoop conformada por la directora ejecutiva Erika Vargas de González, el subdirector ejecutivo Boris Allara y el jefe de cumplimiento Amílcar Ábrego.

El objetivo central de este acercamiento es promover alianzas estratégicas que fortalezcan la gestión del sistema cooperativo nacional. Durante el conversatorio, se elevaron propuestas relacionadas a la intermediación financiera para mejorar el acceso, la calidad y la innovación de los servicios.

“El encuentro permitió el intercambio de ideas, productos y oportunidades, convirtiéndose en un precedente entre la banca pública y el modelo socioeconómico cooperativo”, destacaron las autoridades en un comunicado de prensa.

Por su parte, las cooperativas presentaron proyectos orientados a robustecer su portafolio de productos financieros, incluyendo mecanismos de crédito y ahorro, reafirmando su papel clave en el dinamismo económico de Panamá.

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