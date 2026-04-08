Cooperativismo en Panamá: activos superan los $2,490 millones a febrero de 2026

Las <b>cooperativas de servicios múltiples</b> continúan siendo el motor principal del movimiento, concentrando activos por <b>$1,519 millones </b>y <b>ahorros</b> que ascienden a <b>$952 millones</b>. Le siguen las de <b>ahorro y crédito</b>, las cuales gestionan activos por un valor de $798 millones.Geográficamente, la provincia de Panamá domina la actividad con activos de <b>$1,522 millones</b>, seguida por Chiriquí con <b>$388 millones</b> y Veraguas, que reporta <b>$303 millones</b>. Estos datos reafirman el impacto del modelo cooperativo en el desarrollo económico regional y la inclusión financiera en diversas zonas del territorio nacional.