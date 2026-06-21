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Fútbol

Uruguay vs Cabo Verde

Por
Lourdes García Armuelles
  • 21/06/2026 16:50
Ambos equipos llegan con 1 punto tras empatar en sus debuts

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Termina el primer tiempo 

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Gollll de Uruguay 

5:44 PM
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Remate por Maximiliano 

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Goolllll de Uruguay 

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Uruguay regala la pelota

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Cabo Verde domina en media cancha

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Recupera Uruguay 

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Pelota en territorio de Cabo Verde

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Pelota de recuperación de Ururguay

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Pelota al frente con Uruguay

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Pausa de hidratación 

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Remate a cargo de Lenini

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Gooooooooolllllll de Cabo Verde

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Balón parado para el equipo de Cabo Verde

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Vezinha ataja una pelota

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Intento de gol de Uruguay con pelota cruzada 

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Remate de Uruguay 

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Presión alta del equipo uruguayo 

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Cierre de Pico Lopes

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Saque de esquina de Uruguay

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