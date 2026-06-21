Uruguay vs Cabo Verde

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.
Termina el primer tiempo
Gollll de Uruguay
Remate por Maximiliano
Goolllll de Uruguay
Uruguay regala la pelota
Cabo Verde domina en media cancha
Recupera Uruguay
Pelota en territorio de Cabo Verde
Pelota de recuperación de Ururguay
Pelota al frente con Uruguay
Pausa de hidratación
Remate a cargo de Lenini
Gooooooooolllllll de Cabo Verde
Balón parado para el equipo de Cabo Verde
Vezinha ataja una pelota
Intento de gol de Uruguay con pelota cruzada
Remate de Uruguay
Presión alta del equipo uruguayo
Cierre de Pico Lopes
Saque de esquina de Uruguay
Inicia el primer tiempo
Himno de Cabo Verde
Inicia acto protocolar
La campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia es la más áspera que recuerde el país, marcada por profundas divisiones...
El presidente José Raúl Mulino dijo que el próximo 1 de julio presentará una serie de nuevas políticas públicas y cambios estructurales en el sistema penitenciario...
En Panamá, el cáncer se ha convertido en una de las principales enfermedades que enfrentan los adultos mayores