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Economía

APEDE exige mayor supervisión de MiAmbiente tras auditoría de Cobre Panamá

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro Creado con Gemini
Por
Lourdes García Armuelles
  • 21/06/2026 09:36
Para el gremio, el informe es categórico al identificar nueve no conformidades críticas que requieren acciones correctivas inmediatas, especialmente en los programas de reforestación, compensación ecológica, restauración de hábitats

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Con la entrega del informe final de la auditoría integral de la mina de cobre en Donoso, la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Giulia De Sanctis, reconoció que las conclusiones muestran una realidad más compleja de la que muchas veces se presenta en el debate público.

Por un lado, dijo, reflejan un cumplimiento global del 87.73%, con niveles muy favorables en la mayoría de los aspectos evaluados.

Por otro, sobre todo en el aspecto ambiental, el informe es categórico al identificar nueve no conformidades críticas que requieren acciones correctivas inmediatas, especialmente en los programas de reforestación, compensación ecológica, restauración de hábitats, donde los niveles de cumplimiento descienden a rangos del 40% y 45%, afectando de manera directa la mitigación del daño en el entorno del Corredor Biológico Mesoamericano.

“Ignorar los hallazgos ambientales sería tan equivocado como desconocer las consecuencias económicas, laborales y sociales que ha tenido la paralización de la operación: ambas realidades existen y ambas merecen ser atendidas con seriedad”, conmentó la presidenta de Apede, en su columna dominical.

Giulia De Sanctis consideró que este informe representa una oportunidad para elevar el nivel de la conversación nacional después de discusiones con percepciones, emociones o posiciones preconcebidas.

“Hoy contamos con una base técnica que nos permite analizar los hechos con mayor objetividad y enfocar la discusión en las soluciones que el país necesita”, destacó.

Recalcó que los resultados evidencian también debilidades institucionales que deben atenderse con urgencia, especialmente en la supervisión y fiscalización del Ministerio de Ambiente y otras autoridades competentes.

“La transparencia, la coordinación interinstitucional y los mecanismos de corrección del Estado son fundamentales para garantizar que los incumplimientos no se prolonguen en el tiempo y que toda actividad económica se desarrolle bajo reglas claras y rendición de cuentas”, señaló.

De Sanctis insistió en que Panamá no puede seguir aplazando las conversaciones difíciles sobre cómo aprovechar sus recursos naturales de manera responsable, fortalecer la supervisión ambiental y generar empleos de calidad, especialmente en el interior del país.

“Lo que está en juego trasciende una mina: se trata de la confianza en nuestras instituciones, la credibilidad internacional, la protección de nuestros ecosistemas y la capacidad de crear oportunidades para las futuras generaciones”, afirmó.

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