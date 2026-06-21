APEDE exige mayor supervisión de MiAmbiente tras auditoría de Cobre Panamá

Giulia De Sanctis consideró que este informe representa una oportunidad para elevar el nivel de la conversación nacional después de discusiones con percepciones, emociones o posiciones preconcebidas.<i><b>'Hoy contamos con una base técnica que nos permite analizar los hechos con mayor objetividad y enfocar la discusión en las soluciones que el país necesita',</b></i> destacó. Recalcó que los resultados evidencian también debilidades institucionales que deben atenderse con urgencia, especialmente en la supervisión y fiscalización del Ministerio de Ambiente y otras autoridades competentes.<i><b>'La transparencia, la coordinación interinstitucional y los mecanismos de corrección del Estado son fundamentales para garantizar que los incumplimientos no se prolonguen en el tiempo y que toda actividad económica se desarrolle bajo reglas claras y rendición de cuentas'</b></i>, señaló.