APEDE exige mayor supervisión de MiAmbiente tras auditoría de Cobre Panamá

Con la entrega del informe final de la auditoría integral de la mina de cobre en Donoso, la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Giulia De Sanctis, reconoció que las conclusiones muestran una realidad más compleja de la que muchas veces se presenta en el debate público.

Por un lado, dijo, reflejan un cumplimiento global del 87.73%, con niveles muy favorables en la mayoría de los aspectos evaluados.

Por otro, sobre todo en el aspecto ambiental, el informe es categórico al identificar nueve no conformidades críticas que requieren acciones correctivas inmediatas, especialmente en los programas de reforestación, compensación ecológica, restauración de hábitats, donde los niveles de cumplimiento descienden a rangos del 40% y 45%, afectando de manera directa la mitigación del daño en el entorno del Corredor Biológico Mesoamericano.

“Ignorar los hallazgos ambientales sería tan equivocado como desconocer las consecuencias económicas, laborales y sociales que ha tenido la paralización de la operación: ambas realidades existen y ambas merecen ser atendidas con seriedad”, conmentó la presidenta de Apede, en su columna dominical.