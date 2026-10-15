Operación Chat Scam: aprehenden a cinco personas por presuntas estafas mediante WhatsApp

La Procuraduría General de la Nación detalló la mañana de este jueves 15 de octubre sobre la aprehensión de cinco personas durante la operación Chat Scam, desarrollada en las provincias de Chiriquí y Panamá Oeste, por su presunta vinculación con delitos contra la seguridad informática y contra el patrimonio económico, en la modalidad de fraude informático.

De acuerdo con la entidad, cuatro personas fueron aprehendidas en Chiriquí y una en Panamá Oeste. Durante las diligencias también se incautaron cinco dispositivos celulares, que forman parte de los indicios recabados en la investigación.

Las investigaciones corresponden a casos registrados durante 2025.

Según la Procuraduría, el modus operandi consistía en apoderarse indebidamente de cuentas de WhatsApp para utilizarlas posteriormente con fines fraudulentos.

Una vez obtenían el control de las cuentas, los presuntos responsables manipulaban las conversaciones, engañaban a los contactos y usurpaban la identidad del titular para solicitar transferencias de dinero a terceras personas.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática estuvo a cargo de la operación, como parte de las investigaciones por estos hechos.

La Procuraduría General de la Nación indicó que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia.