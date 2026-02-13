Día de San Valentín: entre el amor, el consumo y el impacto de la tecnología en las relaciones

Cada 14 de febrero es una fecha señalada en el calendario para celebrar el amor en todas sus formas, ya sea a través de la relación de pareja o de los amigos que conforman la familia elegida que uno construye a lo largo de la vida.

Si bien la génesis de esta festividad se sitúa en la tradición católica, en lo que respecta a la conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, símbolo del amor y la afectividad, el 14 de febrero también se caracteriza por un notable incremento en el consumo, visible no solo en la compra de flores y chocolates, sino también en las mesas reservadas en los restaurantes.

El Día de San Valentín llega en los últimos años atravesado por las nuevas tecnologías, las cuales sugieren expresar amor y afectividad a la pareja mediante un mensaje de WhatsApp o una publicación de Instagram. Un contexto que va en detrimento de las formas tradicionales de enamorarse y sentirse enamorado como la dedicación de una poesía o una serenata a la luz del público.

En una conversación con La Estrella de Panamá, el sociólogo José Lasso apuntó que la fecha reconoce al amor como un sentimiento que sabemos que existe y que está presente. No obstante, no sabemos cómo es exactamente cómo se siente.

“Se ha perdido de vista, el término del sentimiento como tal, y se constituye en una fecha ya sea para regalar algo o establecer o reafirmar algún tipo de relación que no necesariamente está mediada por el amor (...) Por otro lado, la fecha se convirtió en consumista y esto es algo que no es exclusivo de San Valentín sino de otras conmemoraciones marcadas por la religión que se encuentran en el calendario como la Navidad y el Día de la Madre e, incluso, la Semana Santa. Esto se da porque como sociedad estamos mediados por el sistema capitalista, el cual coloniza las relaciones de la vida cotidiana, y fomenta la compra y el consumo. En este sentido, el sistema capitalista busca maximizar las ganancias y, efectivamente, San Valentín no se escapa de esta lógica”, explicó el sociólogo.

Sobre las nuevas formas de expresar amor y afecto, Lasso dijo que las nuevas tecnologías y, en especial, las redes sociales y la inteligencia artificial abren la puerta a un tipo de interacción distinta desde hace décadas que también influye en la forma en cómo se realizan las expresiones amorosas.

“Antes se hacían volantes o se enviaban correos electrónicos para profesar el amor hacia alguien. Ahora, si se recuperan diversos actos como realizar serenatas a la persona amada o dedicarle una poesía al ser amado o darle unas flores, cosas que entendemos forman parte de declarar el amor de forma tradicional, ganaríamos muchísimo como sociedad (...) Ahora mismo estas formas de expresar amor están en peligro de extinción. Lo que se manda por WhatsApp no son serenatas, sino directamente música. De igual forma, ya no se dedica poesía con contenido amoroso, y antes se le enseñaba a recitar este tipo de poemas. Ahora ni siquiera se piensa en escribir una carta con puño y letra (...) Si bien no podemos negarnos a vivir en la tecnología porque es parte de nuestra vida diaria, tenemos que saber emplearla para profesar el amor sincero y establecer relaciones más continuas basadas en los valores y no en lo material ni lo físico”, agregó.

Este cambio tanto tecnológico como social explicaría porque el amor se vive de diferente manera en comparación con las décadas pasadas. Lasso igualmente reiteró que hay que poner el acento en aquellas cualidades que hacen de una relación algo prometedor, que puede durar a largo plazo. Dichas cualidades serían la honestidad, la sinceridad, la responsabilidad y la afectividad, entre otras. Lo que si no debería ser considerado como fundamental si se quiere tener una relación afectiva a largo plazo es lo físico, lo material y lo sexual, que sería carente de sentimientos.

Si bien las relaciones afectivas entre las parejas acaparan la conversación en torno al Día de San Valentín, las relaciones de amistad también sostienen sus problemáticas particulares.

“La amistad en muchas ocasiones se sostiene en base a la lealtad y es un valor fundamental en el sostenimiento de una relación entre amigos. Cuando la lealtad se rompe o se pierde, esa relación se trastoca. La amistad también se basa en la cooperación, las experiencias, las vivencias.... Esto es lo que consolida una amistad y lo similar que podemos encontrar tanto en una relación entre amigos respecto a una relación de pareja es la sinceridad. No obstante, hay personas que se llaman amigos los unos a los otros, casi de manera inmediata”, reflexionó.

Si bien unos ven esta fecha como una ocasión propicia para expresar el amor más profundo por alguien, otros la vislumbran como una ocasión más para facturar. Lo cierto es que no se necesita un día específico para expresar los sentimientos a flor de piel.