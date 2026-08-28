El arte de estar presentes

¿Alguna vez has sentido que percibes el mundo a un volumen distinto al de los demás?

¿Te ha pasado entrar a una habitación y notar al instante la tensión en el aire, aunque todos estén sonriendo? ¿O escuchar a alguien hablar y sentir con claridad la contradicción entre lo que dice con palabras y lo que grita su mirada?

Cuando desarrollamos nuestra intuición, no es que vayamos por la vida buscando problemas o juzgando a los demás con una lupa. Es simplemente que nuestros sentidos y nuestra mente empiezan a notar patrones que antes pasaban desapercibidos: los cambios sutiles en la voz, las miradas que esquivan, los silencios cargados. Y en ese punto descubrimos algo que al principio duele: no todo el mundo quiere la verdad. Muchas veces las personas prefieren la comodidad, la rutina conocida y esa versión de la realidad que no les exige cambiar ni cuestionarse nada.

¿Cómo convivimos con esta sensibilidad sin que nos abrume ni nos aísle?

La respuesta está en una sola práctica: aprender a estar presentes.

Aquí van 4 ejemplos simples para lograr ese estado de presencia:

1. En medio de una conversación tensa: La pausa antes de responder

Imagina que estás en una reunión de trabajo o en una comida familiar y surge un comentario fuera de lugar o una provocación. El impulso automático es reaccionar, defenderse o corregir al otro. ¿Cómo practicamos la presencia aquí? Sintiendo la planta de los pies apoyada firme en el suelo, inhalando hondo y regalándonos tres segundos de silencio antes de hablar. En esos tres segundos, nos recordamos: «Puedo ver la incomodidad del otro sin necesidad de hacerme cargo de ella». Esa pausa rompe el drama automático y nos devuelve el control de nuestra energía.

2. En el primer ritual de la mañana: El café o el mate consciente

Muchas veces empezamos el día revisando el celular, leyendo noticias caóticas o planificando las mil tareas pendientes. Mañana prueba algo distinto: cuando tomes tu taza de café, té o mate, dedícate solo a eso durante dos minutos. Siente la temperatura en tus manos, el aroma subiendo por el aire, el primer sorbo pasando por tu garganta. Cuando la mente se enfoca al cien por ciento en una experiencia sensorial real, el ruido de los pensamientos se apaga y el sistema nervioso descansa.

3. En el semáforo o en la fila del supermercado: La rendición al instante

Todos conocemos esa impaciencia cuando nos toca la fila más lenta o el semáforo en rojo cuando estamos apurados. En lugar de quejarte internamente o mirar el reloj cada cinco segundos, usa ese momento como un portal: afloja los hombros, relaja la mandíbula (que solemos apretar sin darnos cuenta) y observa a tu alrededor sin juzgar. Solo observa colores, formas, personas. Transforma la espera pasiva en un momento de descanso mental.

4. La escucha con los ojos: Estar verdaderamente con el otro

Cuando tu hijo, tu pareja o un amigo te cuente cómo le fue hoy, baja la pantalla del teléfono, deja lo que estés haciendo con las manos y míralo a los ojos. Escucha no para planear qué responder, sino para comprender. La presencia más pura que le podemos regalar a otro ser humano es nuestra atención plena y sin distracciones.

No necesitas convencer a nadie de lo que sientes y ves. Cuida tu paz, respira hondo y regálate estar aquí y ahora.

Buen fin de semana!