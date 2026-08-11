El Gran Desfile Nacional Danza de Diablos llenará Chitré de máscaras, música y tradición

La ciudad de Chitré (Herrera) se convertirá este próximo 14 y 15 de agosto en el epicentro del Gran Desfile Nacional ‘Danza de Diablos’ en el que 40 delegaciones de danzas de diablos de todo el país se darán cita en un evento cuya génesis está destinada a resucitar y difundir aún más una de las tradiciones más autóctonas de la cultura panameña.

Es de este modo que las calles de Chitré serán el punto de encuentro de diferentes agrupaciones dnacísticas de Garachiné y Chepo (Darién); Portobelo y Cativá (Colón); Guayabito de Santa Rosa (Panamá Oeste); Antón; San Miguel Centro; Penonomé (Coclé); Chitré; La Villa de Los Santos; Parita (Azuero); Guararé; Dolega, en Chiriquí; y también delegaciones de Bocas del Toro y Almirante.

Una misión que tanto Cristian Torres, presidente del festival, como Luis Carlos García, su vicepresidente; y Mirta Valenzuela, tesorera y socia del proyecto decidieron poner en marcha junto con más de 120 voluntarios y colaboradores que unieron esfuerzos para que este fin de semana el desfile sea una realidad.

El viernes 14 el festival comenzará con un acto cultural masivo que se llevará a cabo a partir de las 7:00 p.m. en el Parque Unión. Habrá un mercado artesanal temático, gastronomía, la presentación de los Diablicos Limpios de Chitré después de más de 30 años de ausencia y, para cerrar la noche, el público disfrutará una presentación especial de Los Rabanes. El sábado 15, desde la 1:00 p.m., se realizará el Gran Desfile Nacional Danza de Diablos. El recorrido partirá desde el Parque de la Bandera y seguirá la tradicional ruta que se realiza cada 19 de octubre – día de la conmemoración de la elevación de Chitré como distrito parroquial - hasta culminar en el Parque Unión.

En entrevista con La Estrella de Panamá, su vicepresidente Luis Carlos García aseguró que el festival ha recibido una respuesta positiva por parte de la comunidad y que tienen reportes de que asistirán al festival visitantes de otras provincias como Colón o Chiriquí.

La gestación de este festival comenzó con el lanzamiento, en 2021, del libro y documental ‘Danzas con diablos’, proyectos con los que García emprendió un viaje por Panamá para documentar, a través de su cámara, las diferentes danzas de diablos que se practican en el país. Entre ellas se encuentran el Gran Diablo o Diablico Limpio, que representa la lucha entre el bien y el mal, protagonizada por el diablo mayor y un ángel que se enfrentan por el alma de una persona; los Diablicos Sucios, una tradición vinculada a las danzas coloniales y populares de Panamá, que se distingue por sus coloridos vestuarios decorados con listas rojas y negras; y los Diablos Espejos, de raíz afrocolonial, cuyos llamativos trajes están adornados con numerosos espejos que reflejan la luz al ritmo de los movimientos de los danzantes.

La realización del libro y el documental implicó un proceso de investigación de aproximadamente nueve años, durante los cuales García recorrió todo el país junto con su equipo, conociendo las distintas tradiciones relacionadas con estas manifestaciones culturales.

“Estudiamos tanto las danzas vinculadas al catequismo, como los diablicos limpios, diablicos espejos y los cucuás, como aquellas asociadas a la época de la esclavitud, donde los esclavos veían al amo español como una figura diabólica, de donde surgen expresiones como los diablos tun tun. Yo vivía en el extranjero y, cuando regresé, me di cuenta de que en Chitré había desaparecido esta tradición por casi tres décadas. Entonces hablé con Cristian Torres, conocido como ‘Pipón’, de Los Rabanes, y le propuse realizar un desfile para devolverle a nuestro pueblo ese color, esa tradición y esa historia que se habían perdido”, explicó.

Cristian proviene de una familia que llevó la danza del diablico limpio a Chitré. Como orgullosos chitreanos, sentimos que era importante recuperar esta expresión cultural”, remarcó en conversación con este diario.

Una vez que García conversó con Cristian Torres sobre la presentación del documental y el libro, ambos sostuvieron una reunión con la Autoridad de Turismo de Panamá. En dicho encuentro, el ente que rige las políticas de turismo les planteó la siguiente inquietud: Chitré estaba fuera de la ruta turística nacional y estaban en busca de conocer propuestas para posicionar al distrito dentro de esa oferta. A partir de esa conversación surgió la idea de crear el Gran Desfile Nacional Danza de Diablos.

Desde entonces, la organización del festival trabajó durante casi dos años en coordinación con la ATP, el Ministerio de Cultura, la Asociación de Municipios de Panamá y la Alcaldía de Chitré, con el alcalde Juan Carlos Huerta al frente, así como de la empresa privada.

“Lo que buscamos es rescatar la danza del diablico limpio en Chitré y, al mismo tiempo, destacar el valor de todas las demás expresiones que existen en el país. Queremos enviar un mensaje a aquellas comunidades donde estas tradiciones desaparecieron: es importante recuperarlas porque forman parte de nuestra identidad cultural. Conocer la historia y comprender la importancia que estas manifestaciones tuvieron para nuestros antepasados es fundamental para preservar nuestras raíces”, agregó.

En tal sentido, la presencia de delegaciones como la de Dolega (Chiriquí) adquieren un matiz especial ya que una de sus danzas autóctonas volverá a ser representada públicamente en un escenario de alto calibre, desde el año 1903.