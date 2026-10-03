El icónico Monte Fuji

Probablemente uno de los volcanes más famosos en el mundo sea el Monte Fuji. Con sus 3776 metros de altura se impone no solo en la geografía japonesa sino también en la psique global. El Fujisan, como se le conoce en Japón desde tiempos inmemoriales, ha formado parte de las tradiciones, cultura visual y mitos del país del sol naciente. Hoy lo conoceremos un poco más.

Algo de Historia

Cuando hablamos del Fujisan —Monte Fuji— no lo hacemos de cualquier volcán, sino del que entró en la lista de Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO el 22 de junio de 2013, y forma parte del Sanreizan —tres montañas sagradas— junto con los monte Haku y Tate. El culto a las montañas tuvo su nacimiento durante el período Nara (710-794) y el estatus de montaña sagrada surge con las creencias del Shugendo —Vía, Prueba y Práctica—, amalgama de budismo, sintoísmo y taoísmo. Para los budistas el nacimiento del Monte Fuji fue durante el período Jomon (14,500 aec - 300 aec), consagrado a la diosa Sengen-Sama, también conocida como Konohanasakuya-hime, hija de Ohoyamatsumi, el dios de la montaña, y su esposa, la diosa Nigini. En su cima existe un santuario dedicado a la diosa y en agosto los peregrinos escalan a la población de Fujijoshida para presenciar el Yoshida no Himatsuri —Festival de fuego de Yoshida—, en que se rinde homenaje al santuario de la diosa para implorar que el volcán no haga erupción. La última vez que el Monte Fuji mostró su furia fue el 16 de diciembre de 1707 durante la conocida «Erupción Hoei». Existen muchas leyendas sobre la procedencia de su nombre así que dependiendo de sus kanjis el significado puede ser «Inmortal», «muchos soldados», «sin igual» o «interminable». Sea cual fuese el origen, lo cierto es que su atractivo visual es inigualable. El cono que está cubierto de nieve cinco meses al año y desde el período Edo (1603-1868), cuando la capital del Japón se mudó a Edo —actual Tokyo—, en los días soleados se podía apreciar desde varias de las vías que conformaban la Gokaido —cinco carreteras—. Fue entonces cuando atrajo las miradas de las diversas artes culturales que ya florecían en dicha época. Una montaña sagrada no podía ser escalada por mujeres, pero para el período Meiji (1868-1912) esto cambió gracias, como comenta Lindsey DeWitt en su artículo «Visualizando y observando la exclusión de las mujeres de las montañas sagradas en Japón», en mayo de 1872, mediante edicto el Gran Consejo de Estado determinó: «Se abolirá inmediatamente cualquier práctica remanente de exclusión femenina en tierras de santuarios y templos, y se permitirá escalar montañas para adorar.»

En la actualidad

El Monte Fuji es un icono reconocido mundialmente, fue inspiración del afamado Katsushika Hokusai (1760-1849), quien lo retrató en su serie de Ukiyo-e —xilografía— «Treinta y seis vistas del Monte Fuji» —que en realidad eran cuarenta—, así como también en diversas poesías, incluidas las del famoso Matsuo Basho (1644-1694): Joyas de aguacayendo en un sueño,reino de magiaEl sol golpea su frenteen la cima del Monte Fuji. Un culto que data del período Edo anima a sus seguidores a escalar el monte, el Fuji-ko, en nuestros días se encuentra integrado al sintoísmo y se dice que las personas que escalan el volcán tendrán un renacimiento, serán purificadas y por tanto «capaces de encontrar la felicidad». Como contraste, en sus llanuras está el bosque de Aokigahara, del que las leyendas cuentan que allí residen Oni —ogros, demonios—, Yurei —fantasmas— y Yokais —monstruos—. A finales del período Edo Japón sufrió hambrunas interminables y las familias muy pobres se vieron obligadas a abandonar a los ancianos y niños pequeños con la esperanza de que fuesen acogidos por la diosa Sengen-Sama, situación que Shohei Imamura nos relata en «La balada de Narayama» (Narayama bushiko, 1983).