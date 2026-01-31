Ukiyo-e en el siglo XX

En diversas ocasiones hemos escrito sobre importantes maestros del ukiyo-e —estampado con madera o xilografía— como por ejemplo Utagawa Hiroshige y Katsushika Hokusai. Pero, a principios del siglo XX, durante la era Meiji (1868-1912) nació quien llegaría a ser el mejor maestro del ukiyo-e contemporáneo: Hiroshi Yoshida (1876–1950). Sus obras reconocidas y admiradas mundialmente fueron creadas bajo el estilo shin-hanga —nuevas impresiones xilográficas—, y el maestro Yoshida fue considerado su máximo representante.