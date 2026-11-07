El rey de los monstruos

He escrito 117 artículos, este lo he hecho a toda prisa para celebrar la llegada del Rey de los Kaiju —monstruos gigantes— y pasar el de noviembre a diciembre. El pasado 3 de noviembre se estrenó en cines ‘Godzilla minus zero’ (Gojira Mainasu Zero, 2026) y como en casa somos fanáticos, ¡había que celebrarlo!

Un poco de historia

A Godzilla lo hemos mencionado a pedazos en varios artículos: Tokusatsu en Panamá (2017), Los nuevos kami (2022), Aquellos monstruos gigantes (2023) y Conquistados por gigantes (2024), pero ninguno fue exclusivo, ya que vamos a hablar del mismo, debemos iniciar con su aparición en el mercado, Gojira de 1954. El mejor título en nuestro idioma se lo dieron en España, ‘Japón bajo el terror del monstruo’, Japón fue el único atacado por el monstruo... o mejor dicho por sus monstruosas armas, y dos veces.

Es lo que representa Godzilla, un monstruo resultante de pruebas atómicas en el mar, una metáfora para el holocausto sufrido en Hiroshima y Nagasaki. En la película se está a merced de un monstruo atómico indestructible e imparable, en su primera llegada a la costa destruye diecisiete casas, mata a nueve personas y devora veinte vacas. El arte se sirve de la vida misma, pocos conocen el caso del Daigo Fukuryu Maru Nº 5 —Dragón de la Suerte Nº 5— un pesquero japonés contaminado por la explosión de una bomba de hidrogeno cerca del atolón bikini, sus tripulantes sufrieron el síndrome de irradiación, y así inicia la película, con el monstruo destruyendo un barco pesquero.

Brian Merchant en su artículo «A Brief History of Godzilla, Our Never-Ending Nuclear Nightmare» lo expuso así: «Es una película de una desolación implacable y una fuerza engañosa, trata sobre cómo afrontar y asumir la responsabilidad de una tragedia incomprensible provocada por el ser humano; concretamente las tragedias nucleares. Podría decirse que es la mejor ventana que tenemos para comprender las actitudes de la posguerra hacia la energía nuclear, vista desde la perspectiva de sus mayores víctimas.»

En casa las niñas la disfrutaron, tal vez el hecho de que fuese en blanco y negro disminuyó el miedo. El monstruo muere al final gracias al «destructor de oxígeno» del doctor Serizawa, quien lo usa muy a su pesar, pues sabe que los gobiernos también querrán apoderarse de su invento, así que destruye sus notas y a si mismo para salvar a la humanidad. Pero la amenaza nuclear siempre estará presente y el monstruo regresa al año siguiente en ‘Gigantis, el monstruo de fuego’ (Gojira no Gyakushu, 1955).