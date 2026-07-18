Elecciones universitarias: sociología del voto

En el caso del estudiantado, quedó también claro, que son fruto de esa camada de docentes que no saben en verdad ni qué es, ni cómo desarrolla eso de 'pensamiento crítico' aunque hablen de este. El estudiantado, en una medida significativa se volcó en favor de quienes sus docentes le orientaron o coaccionaron. Por supuesto, se dieron importantes excepciones dentro de ese total, que han revelado que hay ciertos bolsones particulares de fomento de pensamiento crítico, lo que habla bien de sus entornos de aprendizaje en unidades académicas tanto del campus universitario en la capital como en algunos centros regionales, aunque muy ligado a disciplinas humanísticas. Por algo los detractores de la Universidad pública quieren anular estas últimas con prioridad. Otra de las denuncias hechas en el período post votaciones, se refirió a la compraventa de votos. Estas en realidad resultan irrelevantes en el análisis de la selección de candidatos, fuera de la mirada legalista que le puedan dar los abogados, dado que siendo el voto absolutamente personal y secreto cada quien toma una decisión que no depende de la promesa o el bien recibido a cambio; sino de su estrategia personal de sobrevivencia para mantener o superar la condición material e inmaterial que experimenta en ese momento.