Mire usted cómo se mete Victoriano en esto. Él es guerrillero de corazón. Él sabe que hay una gran injusticia con la sal. El problema en Panamá era la sal. Y el desprecio hacia los indios y los cholos. Victoriano era un cholo. Y es un hombre auténtico. Yo lo veo así. Yo no creo que haya podido ser de otra forma. Cada uno de estos señores considerados héroes en sus países tiene lo suyo. Tiene sus peculiaridades. Este Victoriano tiene las de nosotros. En el sentido de que él es de acá de Coclé y sus batallas de verdad épicas fueron por ahí en esas provincias. El liberalismo y el conservadurismo a él le resbalaban. Él lo que quería era más justicia para los indios, para los cholos. [Aquí Neco se esfuerza en convencernos del valor y la justeza de la lucha de Lorenzo].