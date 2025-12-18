Fundación Biblioteca de Boquete: espacio de contrastes

La Biblioteca de Boquete fue inaugurada el 4 de febrero de 2012. Se ha integrado a las necesidades de la comunidad, ofreciendo actividades para la formación integral y el aprovechamiento de los recursos. La Fundación Biblioteca de Boquete cuenta también con el Parque Biblioteca Boquete. ¿Cuántos iniciaron a laborar a principios de la biblioteca? dos personas, bajo la directriz de la Junta Directiva.

Según la página web oficial de la Biblioteca de Boquete “a principios de 1980, el Municipio de Boquete permitió que el Club de Leones de Boquete utilizara una pequeña propiedad en la carretera principal a Boquete para construir una biblioteca escolar en un sitio que había sido previamente el matadero del pueblo”.

Dicho sitio señala que “el grupo construyó un pequeño edificio para albergar allí su “cueva” y una pequeña biblioteca contigua”. Igualmente, señala que “durante muchos años, esta biblioteca funcionó como una biblioteca escolar, con libros donados, en su mayoría. No había ningún enfoque en la lectura por placer”. Menciona que “no había ordenadores. Los libros no podían ser llevados a casa. En otras palabras, era un lugar para hacer la tarea”.

En las redes de la biblioteca se señala que “la Biblioteca de Boquete cuenta con distintas áreas de trabajo, lectura, estudio y recreación, todo esto con el fin de que la comunidad tenga un espacio tranquilo, cómodo y ameno en dónde los usuarios puedan realizar sus encuentros, reuniones y actividades”.

Igualmente, señalan las redes que “la Biblioteca de Boquete ofrece una variedad de servicios para apoyar el aprendizaje, la investigación y la creatividad de sus usuarios”.

En este sentido, dicho repositorio electrónico sostiene que “en menos de un año, alcanzó una colección de 10.000 libros; 80 libros por día estaban siendo prestados; y más de 1.000 carné de la biblioteca se habían emitido”. En dicho sitio se afirma que “el 80% de los usuarios estaban en el grupo meta: los ciudadanos locales de entre 8 y 18 años. Igualmente dichas estadísticas concluyen que la biblioteca cuenta con más de 3.000 usuarios registrados y una colección de más de 17.000 libros.

Sin duda, un lugar acogedor que brinda la oportunidad al lector de disfrutar de un buen café o un té, amenizarse con buena música y consultar la hemeroteca o los libros dispuestos en dicho lugar. La biblioteca cuenta con el servicio de WiFi y es, además, un punto de encuentro para extranjeros y locales que vienen a disfrutar de lecturas clásicas o de algún buen cuentacuentos que se ofrece a los pequeños.

¿Con cuanto recurso humano cuenta actualmente? cuatro colaboradores y tres voluntarios. En las redes de la biblioteca se señala que “la visión de la biblioteca es cumplir el papel de un centro cultural de innovación y conocimiento, que es accesible a todos los que disfrutan del arte, la música y la palabra escrita”.

Dicho sitio señala que “cuando hay la oportunidad, ofrecemos clases semanales, de forma gratuita, en materias como inglés, matemáticas, arte y música. Los niños locales vienen a hora de cuentos, tanto en inglés y español”.

La biblioteca cuenta con un horario de atención de lunas a viernes de 9:00 a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a 4:00 p.m. Dicha biblioteca se encuentra ubicada en la Avenida Belisario Porras, Bajo Boquete.

El autor es docente