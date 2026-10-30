Gordofobia, ecoansiedad y metaverso: las nuevas palabras del diccionario de la RAE

Gordofobia, trans, ecoansiedad, ciberataque, brontosaurio y ramen son algunos de los términos incorporados en la vigesimocuarta edición del Diccionario de la Real Academia Española (RAE), que incluye alrededor de 6.000 novedades entre nuevas palabras y acepciones. También figuran adjetivos como edadista y performativo, así como sustantivos como antropización, bómber (un tipo de cazadora), fotogalería, macrogranja, metaverso y narcolancha.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, muchas de estas novedades están relacionadas con campos técnicos especializados, como la medicina, la biología, la economía y el derecho, así como con internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías. En este último ámbito se incorporan expresiones complejas como ‘inteligencia artificial’ e ‘inteligencia artificial generativa’. También se incluyen términos vinculados con la política, el medioambiente, la gastronomía y el deporte.

La RAE precisó a EFE que, debido al volumen de palabras y al grado de sistematización con que se llevó a cabo el trabajo, fue necesario contar con expertos en diversos ámbitos, como la zoología y la botánica. Sin embargo, el diccionario no solo reúne palabras y acepciones: también incorpora, tomando en cuenta el eje geográfico y las propuestas de las academias del español de los países hispanohablantes, 1.490 gentilicios y 1.570 voces de uso exclusivo en distintos países donde se habla esta lengua.

Por otro lado, entre los términos procedentes de países americanos que se incorporan figuran acritronar (México), bicisenda (Argentina, Paraguay y Uruguay), cocotaxi (Cuba), corillo (Puerto Rico), motoconcho (República Dominicana) y puntabola (Bolivia).

Estos términos forman parte de una obra que contiene 255.000 sinónimos y 20.000 antónimos. Su versión digital fue elaborada antes que la impresa, que consta de dos tomos. Precisamente, por esta característica, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, aseguró en una entrevista concedida a EFE que se trata del primer diccionario ‘nativo digital’ de la lengua española.

La edición anterior databa de 2014. Desde entonces, se habían presentado hasta nueve actualizaciones, pero estas no se habían trasladado al papel. Por ello, la actual es la primera edición completamente renovada, tanto en su mecánica de trabajo como en las acepciones que contiene. La presentación tuvo lugar ayer en Madrid (España), con la presencia de los directores de las academias de la lengua española de los países hispanohablantes. Entre ellos estuvo el presidente de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge Eduardo Ritter, según pudo conocer La Estrella de Panamá.

Por otro lado, Muñoz Machado defiende que la evolución del idioma depende de sus hablantes y que la función del diccionario no es establecer restricciones sobre la manera de expresarse. Sin embargo, advierte que la incorporación de nuevas palabras requiere que su uso alcance una aceptación generalizada y no responda únicamente a una moda pasajera.

“Procuramos no incorporar al diccionario palabras que son transitorias, efímeras, modas de paso”, explicó en una entrevista con EFE con motivo de la presentación de la vigesimocuarta edición del diccionario. El académico reconoce, no obstante, que en algunas ocasiones ese criterio de espera pudo no haberse aplicado debido a las prisas de determinados organismos de la institución.

Con esta publicación, Muñoz Machado considera que se cierra una etapa de trabajo y que el diccionario ha alcanzado un nivel de desarrollo que deja poco margen para nuevas mejoras. La obra es la primera concebida desde su origen como una edición digital, refuerza su dimensión panhispánica y aparece doce años después de la anterior.

La presentación tuvo lugar este viernes en la sede de la RAE, en Madrid, durante un acto de carácter informativo. La agenda inicial contemplaba la presencia de los reyes de España, pero fue modificada tras el grave accidente ferroviario ocurrido el miércoles, que dejó al menos 69 fallecidos y decenas de heridos.

La nueva edición también marca el cierre del segundo mandato de Muñoz Machado al frente de la institución. El director ha manifestado su disposición a continuar en el cargo si así lo determina el pleno de la Academia en las elecciones previstas para diciembre.