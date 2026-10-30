Gordofobia, ecoansiedad y metaverso: las nuevas palabras del diccionario de la RAE

Gordofobia, trans, ecoansiedad, ciberataque, brontosaurio y ramen son algunos de los términos incorporados en la vigesimocuarta edición del Diccionario de la Real Academia Española (RAE), que incluye alrededor de 6.000 novedades entre nuevas palabras y acepciones. También figuran adjetivos como edadista y performativo, así como sustantivos como antropización, bómber (un tipo de cazadora), fotogalería, macrogranja, metaverso y narcolancha.
De acuerdo con la agencia de noticias EFE, muchas de estas novedades están relacionadas con campos técnicos especializados, como la medicina, la biología, la economía y el derecho, así como con internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías. En este último ámbito se incorporan expresiones complejas como ‘inteligencia artificial’ e ‘inteligencia artificial generativa’. También se incluyen términos vinculados con la política, el medioambiente, la gastronomía y el deporte.
La RAE precisó a EFE que, debido al volumen de palabras y al grado de sistematización con que se llevó a cabo el trabajo, fue necesario contar con expertos en diversos ámbitos, como la zoología y la botánica. Sin embargo, el diccionario no solo reúne palabras y acepciones: también incorpora, tomando en cuenta el eje geográfico y las propuestas de las academias del español de los países hispanohablantes, 1.490 gentilicios y 1.570 voces de uso exclusivo en distintos países donde se habla esta lengua.
Por otro lado, entre los términos procedentes de países americanos que se incorporan figuran acritronar (México), bicisenda (Argentina, Paraguay y Uruguay), cocotaxi (Cuba), corillo (Puerto Rico), motoconcho (República Dominicana) y puntabola (Bolivia).
Estos términos forman parte de una obra que contiene 255.000 sinónimos y 20.000 antónimos. Su versión digital fue elaborada antes que la impresa, que consta de dos tomos. Precisamente, por esta característica, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, aseguró en una entrevista concedida a EFE que se trata del primer diccionario ‘nativo digital’ de la lengua española.
La edición anterior databa de 2014. Desde entonces, se habían presentado hasta nueve actualizaciones, pero estas no se habían trasladado al papel. Por ello, la actual es la primera edición completamente renovada, tanto en su mecánica de trabajo como en las acepciones que contiene. La presentación tuvo lugar ayer en Madrid (España), con la presencia de los directores de las academias de la lengua española de los países hispanohablantes. Entre ellos estuvo el presidente de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge Eduardo Ritter, según pudo conocer La Estrella de Panamá.
Por otro lado, Muñoz Machado defiende que la evolución del idioma depende de sus hablantes y que la función del diccionario no es establecer restricciones sobre la manera de expresarse. Sin embargo, advierte que la incorporación de nuevas palabras requiere que su uso alcance una aceptación generalizada y no responda únicamente a una moda pasajera.
“Procuramos no incorporar al diccionario palabras que son transitorias, efímeras, modas de paso”, explicó en una entrevista con EFE con motivo de la presentación de la vigesimocuarta edición del diccionario. El académico reconoce, no obstante, que en algunas ocasiones ese criterio de espera pudo no haberse aplicado debido a las prisas de determinados organismos de la institución.
Con esta publicación, Muñoz Machado considera que se cierra una etapa de trabajo y que el diccionario ha alcanzado un nivel de desarrollo que deja poco margen para nuevas mejoras. La obra es la primera concebida desde su origen como una edición digital, refuerza su dimensión panhispánica y aparece doce años después de la anterior.
La presentación tuvo lugar este viernes en la sede de la RAE, en Madrid, durante un acto de carácter informativo. La agenda inicial contemplaba la presencia de los reyes de España, pero fue modificada tras el grave accidente ferroviario ocurrido el miércoles, que dejó al menos 69 fallecidos y decenas de heridos.
La nueva edición también marca el cierre del segundo mandato de Muñoz Machado al frente de la institución. El director ha manifestado su disposición a continuar en el cargo si así lo determina el pleno de la Academia en las elecciones previstas para diciembre.
La versión impresa del diccionario, que estará a cargo de la editorial Espasa, consta de dos tomos de tapa dura y 3.606 páginas. En total, reúne 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones. De acuerdo con Muñoz Machado, alrededor de 5.000 corresponden a novedades, muchas de ellas relacionadas con expresiones y términos utilizados en América.
El proceso de elaboración contó con la participación de las 23 academias que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española, organización que también preside Muñoz Machado. La edición estuvo dirigida por la académica española Paz Battaner.
El responsable de la RAE reconoce que, históricamente, el diccionario ha tenido una perspectiva muy centrada en España y que la incorporación del vocabulario americano se ha desarrollado de manera progresiva. En su opinión, las herramientas digitales contribuirán a ampliar esa representación.
“El idioma nació aquí y eso es irrenunciable, pero la lengua española pertenece a todos aquellos países que la tienen como lengua universal de comunicación”, sostuvo.
Aunque desde 2014 se habían publicado nueve actualizaciones del diccionario, ninguna se había trasladado a una edición impresa completamente renovada como la actual. Para Muñoz Machado, durante ese periodo no se han producido grandes transformaciones en la forma de hablar, pero sí ha habido una notable evolución del vocabulario.
El director de la RAE describe el momento actual como una etapa de profundas transformaciones sociales, políticas y tecnológicas, en la que surgen numerosas palabras nuevas. Muchas de las incorporaciones proceden de campos especializados como la medicina, la biología, la economía y el derecho, además de los ámbitos relacionados con internet y las redes sociales.
Muñoz Machado también expresó su preocupación por el deterioro que, a su juicio, experimentan el lenguaje político y el debate parlamentario. Considera que existe un debilitamiento institucional que afecta a España, aunque aclara que no se trata de un fenómeno exclusivo de ese país, pues también se observa en América y en algunas naciones europeas.
Por otro lado, pese a que la RAE desarrolla desde 2019 el proyecto LEIA, con el que busca incorporar la inteligencia artificial a sus procesos de trabajo, Muñoz Machado aclaró que la nueva edición del diccionario fue elaborada sin recurrir a esta tecnología.
“Es producto de la inteligencia humana”, afirmó, al explicar que el trabajo fue realizado por los académicos de la institución, que se reúnen semanalmente, junto con los equipos de lingüistas de la RAE y de las academias de los países hispanohablantes.
La institución, sin embargo, mantiene una relación activa con las grandes empresas tecnológicas, a las que ha facilitado herramientas lingüísticas para el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial.
Muñoz Machado considera que uno de los desafíos consiste en evitar que estas tecnologías generen variaciones digitales que dificulten la comprensión del idioma. En ese sentido, señaló que la RAE trabaja para combatir los llamados dialectos digitales y preservar la inteligibilidad del español.
Al hacer balance de sus ocho años al frente de la Academia, el director manifestó su satisfacción por el trabajo realizado, aunque dejó en manos del pleno la decisión sobre su continuidad. Si los académicos consideran conveniente que permanezca en el cargo para facilitar una transición más prolongada y ordenada, aseguró que estaría dispuesto a hacerlo.
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