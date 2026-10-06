Harrison Smith: ‘Encontré mi propio tono cuando dejé de intentar encajar’

A sus 24 años de edad, a punto de cumplir los 25, Harrison Smith recibió una noticia que terminó por completar el rompecabezas que sentía de niño al sentirse distinto frente a los demás. Si bien su diagnóstico de autismo le generó muchas preguntas acerca de su persona, también le brindó una sensación de alivio ya que sintió que finalmente encontró algunas de las respuestas que buscaba en torno a su persona. Si bien atravesó un periodo de duelo y negación al respecto, atravesó un camino que culminó con la aceptación de sí mismo. Sobre ese viaje y la vida que vivía antes de saber que tenía autismo, Harrison Smith publicó recientemente su libro de memorias ‘En Mi Propio Tono’. “Durante mucho tiempo había estado buscando respuestas que me ayudaran a comprender muchas de las experiencias que había vivido desde niño. Finalmente, tenía una explicación que me permitía comenzar a entenderlas desde otra perspectiva”, aseguró en entrevista con La Estrella de Panamá. Al principio de su vida, durante la etapa escolar, Smith no sentía que encajaba con sus compañeros de colegio. “Había situaciones en las que no entendía por qué a mí me costaba hacer ciertas cosas que a otros parecían resultarles más fáciles. Esto se hacía especialmente visible en las clases de educación física, donde algunas de esas diferencias eran más evidentes. En ese momento no sabía explicar por qué me ocurría; simplemente sabía que había cosas que experimentaba de una manera distinta”, expresó Smith poniendo en palabras aquellas dificultades que experimentan las personas que tienen el Trastorno del Espectro Autista.

Dichas dificultades pueden manifestarse de diferentes formas como la dificultad en mantener relaciones sociales con otros o comprender los códigos sociales que se presentan en cada situación de la vida. Todas esas dudas y esos porqués, Smith las fue soltando en un diario que empezó a escribir en el año 2024. Esas historias son la base de ‘En Mi Propio Tono’, un libro que invita al lector a abrazar una sociedad donde cada quien vale por lo único que es. Esa misma sensación de soledad que puede llegar a sentir una persona con autismo al sentirse incomprendido, también puede hacerse extendida a todo aquel que simplemente busca su propio lugar en la sociedad.

“A medida que fui escribiendo y viendo todas las dificultades y experiencias que hoy narro en el libro, me di cuenta de que muchas de ellas podían conectar no solamente con personas con discapacidad o personas neurodivergentes, sino con cualquier persona. Creo que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido que no pertenecemos a un lugar o que no terminamos de encajar. Ahí entendí que mi historia podía convertirse en algo más que un diario personal: podía ser una forma de acompañar esa búsqueda que todos hacemos, de encontrar nuestro propio lugar y, como plantea el libro, nuestro propio tono”, resaltó.

Para Smith, vivir en su propio tono significa poder vivir, entender y experimentar una vida sin filtros ni atajos, sin sentir la necesidad de enmascarar quien uno es para agradar a los demás. “Es poder mostrarme como soy, entendiendo que no siempre voy a encajar en todos los espacios, pero que tampoco necesito dejar de ser yo para pertenecer”, agregó.

Así mismo, Smith tuvo claro que antes buscaba agradar a los demás tomando como base lo que la sociedad podría pensar sobre él. “Hoy no busco agradar simplemente por hacerlo. Prefiero relacionarme con los demás desde quien realmente soy, entendiendo que encajar no debería significar tener que ocultar partes de mí mismo para ser aceptado”, dijo.

Al ser consultado sobre si siente que la sociedad tiene una comprensión alta de las realidades que viven las personas con autismo, Smith cree que muchas veces la sociedad deja de lado sus capacidades, sus intereses profundos, sus fortalezas y también sus luchas internas.

“Cuando un niño, adolescente o adulto neurodivergente atraviesa una crisis, no necesariamente lo hace para llamar la atención, como muchas veces he leído o escuchado. Puede ocurrir que realmente no sepa cómo explicar lo que siente o lo que le está generando malestar, y esa termine siendo su manera de expresarlo. Por eso creo que es importante mirar más allá del diagnóstico o de determinadas características y tratar de comprender a la persona que está detrás”, manifestó.

Uno de los factores por los que se mide el entendimiento social de las personas con autismo está en las oportunidades laborales que puedan obtener en su vida. Dentro y fuera del país, hay empresas que deciden dar una oportunidad a las personas con autismo debido a sus extraordinarias capacidades, las cuales se pueden manifestar en diferentes ámbitos como el cálculo matemático, la creatividad artística así como en el área de las humanidades como el periodismo y la literatura.

En el caso de Smith, el autor de ‘En Mi Propio Tono’ labora en el sector del marketing. Si bien reconoce que su inclusión en el ámbito laboral ha sido difícil especialmente por la necesidad de adaptarse a determinadas dinámicas, hoy en día cree que encontró un lugar donde se siento aceptado y donde puede trabajar de una manera que se adapta mejor a su forma y su ritmo. “Creo que, al final, eso es algo que buscamos muchas personas neurodivergentes: que nos den la oportunidad de trabajar, demostrar nuestras capacidades y encontrar nuestra propia manera de hacerlo”, subrayó. Todo ello en un contexto en el que el autor cree que todavía hay un largo camino por recorrer en lo que se refiere a la sensibilización social en torno al autismo.

“Siento que todavía nos falta mucho, tanto en la sociedad panameña como a nivel mundial. Aunque hoy se habla más de autismo y neurodivergencia, muchas veces se siguen viendo desde estereotipos o desde una idea que no necesariamente refleja la realidad de quienes las vivimos. Precisamente esa inconformidad fue una de las razones por las que escribí ‘En Mi Propio Tono’: quería aportar mi experiencia a una conversación que todavía considero incompleta. Pero la sensibilización tampoco puede quedarse solamente en hablar del tema. Necesitamos avanzar hacia acciones concretas y también hacia leyes y políticas que reconozcan y apoyen las necesidades de las personas neurodivergentes en ámbitos como la educación, el trabajo y la inclusión social. Podemos tener más visibilidad que antes, pero para mí todavía existe una distancia importante entre conocer la palabra ‘autismo’ y comprender realmente a una persona autista”, expresó.