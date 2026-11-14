Imaginarios y realidades: sobre el clima, la salud y la enfermedad en el Istmo de Panamá (del siglo XVI hasta inicios del XX)

Hacer la reseña de un libro de historia nos obliga siempre, paradójicamente, ubicarnos en el presente desde donde escribimos. Contrariamente a lo expresado por Schopenhauer de que solo el presente existe y que el pasado y el futuro son meros fantasmas, hay que decir que hay quienes siempre nos recuerdan que el pasado está allí, ni lejos ni cerca, sino entre nosotros.
Los historiadores, como el profesor universitario, de la Universidad de Panamá y de la Academia Panameña del Historia, Celestino Andrés Araúz, quien tiene una larga experiencia de publicaciones, premios y traducciones, nos entrega el primer tomo de una amplia investigación de ocho tomos dedicados al clima, la salud y la enfermedad, desde la época colonial, con el descubrimiento de América, hasta la época moderna, en el Istmo de Panamá.
El primer tomo que aquí reseño tiene como título, Imaginarios y Realidades, y se detiene en la época colonial, 1501-1821, donde vemos a lo largo de dieciséis capítulos, sin contar la introducción y el prólogo, una descripción y un análisis muy interesante donde el mismo autor en la introducción, nos dice:¨En el primer tomo titulado: Estructuras antiguas y medievales en la época colonial, efectúo un somero análisis sobre el legado hipocrático en la Grecia Clásica y algunas características de la medicina medieval, toda vez allí se encuentran los cimientos básicos que identificaron posteriormente a la época hispana en nuestro país, desde inicio del siglo XVI hasta la independencia el 28 de noviembre de 1821, fecha en que finalizó el dominio político-administrativo del régimen español”.
Ciertamente, como muy bien sabe el autor, este legado se mantuvo hasta el siglo XIX y, en todo caso, creería que también hasta el siglo XX, donde algunos críticos literarios, en vista del clima tropical (Rodrigo Miró), desestimaban entre nosotros las reflexiones filosóficas, por ejemplo. En este sentido, es muy interesante saber que el tratado Sobre los aires, aguas y lugares, De Hipócrates de Cos (siglos V-IV) que, según el autor, “es un lejano precursor de la medicina ambientalista y el espacio geográfico, en la explicación del origen y difusión de las enfermedades”, no deja de tener cierta actualidad, sobre todo, en nuestra pobre consideración ambiental sobre nuestros pantanos que, más allá de ser espacios donde se originan venenos en el “seno de la tierra”, son, como en la época colonial, lugar de acumulación de “restos orgánicos y desechos varios”.
Es inevitable no leer esta obra en clave del presente, sin embargo, no es necesario caer en anacronismos cuando observamos que hay legados o estructuras permanentes, ya sea en realidades y, sobre todo en imaginarios y representaciones, que permanecen todavía en las formas de afrontar el clima, la salud y las enfermedades. No por casualidad, desde la introducción, el autor cita a Fernand Braudel, cuando menciona el concepto de “larga duración”, un concepto tremendamente útil, como el de Peter Burke con respecto a la historia cultural, porque nos permite comprender procesos históricos complejos que son determinantes en las vidas de generaciones enteras.
Es así que a medida que vamos leyendo el texto, vemos como problemas que nos aquejan hoy, son los problemas ya observados en la época colonial, como la falta de higiene pública en los “núcleos urbanos” (Nombre de Dios, Portobelo y Panamá), acentuado por “Las permanentes penurias de las arcas públicas y los desastres imprevistos”, el peso de las supersticiones y malas prácticas en el tratamiento de las dolencias, donde el remedio era lejos peor que las enfermedades, y, sobre todo, lo más paradójico de toda nuestra historia: “Agua era, precisamente, lo que abundaba en el Istmo de Panamá. Pero poca podía utilizarse en provecho de la salud”.
El tema de este tomo no es la época de la construcción del Canal ni la medicina moderna microbiana o pasteuriana. Esto está reservado al tomo cuarto de esta amplia investigación, que también posee una mirada bien enfocada con respecto al poder y la biopolítica, mirada novedosa en nuestro país entre los historiadores que incluyen a Michel Foucault entre sus análisis. Debo decir que, además, este tomo relata, en el fondo, los desmanes, los absurdos, los crímenes y los disparates de la conquista, los sometimientos de las poblaciones indígenas y africanas, en el marco de las transculturaciones medicinales, donde el pensamiento clásico y mágico occidental, medieval, convive y oprime a las poblaciones originarias con sus saberes.
A medida que iba leyendo, no dejé de pensar de que solo de aquel mundo colonial y pre-moderno fue posible que, en nuestra literatura americana, naciera lo que se conoce hoy día como el realismo mágico. Y la historia, como lo muestra Araúz, ofrece suficiente material para aquellos que todavía no dejan de preguntarse si alguna vez saldremos de aquel mundo de “larga duración”, pre-moderno, lleno de fantasmas y hechizos, charlatanes y supersticiones, donde reina la desidia que contamina las ciudades, los ríos, las playas y los mares.