La desigualdad en las tareas de cuidado persiste en Panamá

La presidenta de Ciencia en Panamá, <b> </b>Ivonne Torres Atencio, en representación del grupo de Diversidad, Equidad e Igualdad, resaltó la importancia de iniciativas que impulsen políticas públicas para reducir la brecha de género en distintos ámbitos. Subrayó que fortalecer las políticas de cuidado de padres, hijos o familiares es clave para enfrentar la pobreza multidimensional, que suele impactar con mayor fuerza a las mujeres. 'El hecho de que esta situación haya persistido en el tiempo no significa que haya estado bien', advirtió.En cuanto a la realidad de las mujeres en la ciencia, señaló que diversos estudios muestran diferencias en la productividad científica entre quienes tienen hijos y quienes no, lo que con frecuencia obliga a pausar o retrasar sus trayectorias académicas y profesionales hasta que sus hijos alcanzan edades que permiten dedicar más tiempo a la investigación. Esta situación también afecta sus estudios de doctorado y posgrado, especialmente cuando carecen de tutores o mentores de apoyo. En contraste, cuando existe acompañamiento institucional y mentoría comprometida, se observa una mejora sustancial en la continuidad de sus carreras.La vocera recordó que en sociedades más avanzadas se han implementado medidas que permiten conciliar vida familiar y profesional. Citó como ejemplo los países nórdicos y España, donde las licencias de maternidad y paternidad son iguales, lo que facilita compartir las responsabilidades de crianza durante los primeros dos años de vida de los hijos. A ello se suman políticas públicas que han ampliado la disponibilidad de centros de cuidado infantil.Entre las estrategias efectivas aplicadas en otros países mencionó la reducción de salarios, pero no de jornadas laborales, en los primeros años de crianza, así como políticas de apoyo a quienes no cuentan con redes familiares y el convencimiento social del valor de la corresponsabilidad en el cuidado.Finalmente, destacó que la campaña 'Cuidar no es solo cosa de mujeres' se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al aportar directamente a la igualdad de género (ODS 5), el trabajo decente (ODS 8), la reducción de desigualdades (ODS 10) y el bienestar social (ODS 3 y 4).