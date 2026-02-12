La Gran Feria Afroantillana celebra 44 años y fortalece el legado cultural afrodescendiente

La vicepresidenta de Samaap, <span class="mln_uppercase_mln">Verónica D. Forte</span>, recordó a <b><span class="mln_uppercase_mln">La Estrella de Panamá</span></b> que este evento alcanza su cuadragésima cuarta edición. Fue concebido no solo como un espacio para celebrar la cultura y las tradiciones de la población afroantillana, sino también como una vía de apoyo financiero para el mantenimiento del <span class="mln_uppercase_mln">Museo Afroantillano de Panamá</span>, inaugurado el 23 de diciembre de 1980. Samaap —organizadora de la feria— surgió tres meses después para respaldar al entonces Instituto Nacional de Cultura (INAC), hoy Ministerio de Cultura, en la mejora continua de las instalaciones del museo.'Con los recursos que recibimos a través de actividades como la feria, nos encargamos de sufragar todo aquello que requiera reparaciones y de hacer que estos procesos sean mucho más ágiles', destacó la vicepresidenta de Samaap.El Museo Afroantillano de Panamá está ubicado en lo que anteriormente fue la Iglesia de la Misión Cristiana, construida en El Marañón (Calidonia) por un grupo de religiosos protestantes procedentes de Barbados que buscaban un lugar donde profesar su fe. A mediados del siglo XX, el templo se trasladó al sector de Río Abajo, dejando abandonada la edificación de Calidonia, que a finales de la década de 1970 presentaba un notable deterioro físico.No fue sino hasta el 23 de diciembre de 1980 cuando la doctora <span class="mln_uppercase_mln">Reina Torres de Araúz</span>, fundadora de gran parte de los museos administrados por el INAC, junto con un comité de la comunidad afrodescendiente, inauguró el actual Museo Afroantillano. En ese contexto nació Samaap, con la misión de apoyar al museo en todo lo necesario para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.Cuarenta y cuatro años después, Forte observa con orgullo cómo el evento se ha expandido hasta convertirse no solo en un puente de cultura y tradición, sino también en un punto de encuentro en el que los afrodescendientes panameños que residen en el extranjero regresan para estrechar lazos con familiares y amigos, pese a la distancia.