La Gran Gala 2026 reconocerá a los ganadores del Ricardo Miró, Roberto Lewis y Roque Cordero

El Ministerio de Cultura (MiCultura) anunció ayer los detalles de la segunda edición de la Gran Gala 2026, una ceremonia que reunirá a los ganadores de los concursos nacionales de Literatura Ricardo Miró, Artes Visuales Roberto Lewis y Composición Musical Roque Cordero. La premiación se celebrará el miércoles 18 de noviembre, en el Teatro Multifuncional Áurea ‘Baby’ Torrijos, en la Ciudad de las Artes. Los detalles del evento fueron presentados durante una conferencia de prensa en el Salón Fania del Hotel Megápolis, encabezada por la secretaria general de MiCultura, Ivis Moreno, en representación de la ministra María Eugenia Herrera. También participaron el director nacional de las Artes, Gianni Bianchini, y tres de los galardonados de esta edición: Jesús Camilo Osorio Barahona, ganador del Ricardo Miró en la categoría Novela; Bolívar Sánchez, reconocido en Fotografía con el Roberto Lewis, y Samuel Robles, premiado en la categoría Cámara del Roque Cordero. “La Gran Gala es la noche de nuestros creadores. Reconocer a quienes escriben, pintan, fotografían y componen es reconocer lo que somos como país, y queremos que Panamá entero celebre con ellos”,, expresó Moreno durante el encuentro con los medios. La actividad busca destacar el talento nacional, fortalecer las industrias creativas y posicionar a la Ciudad de las Artes como un espacio de referencia para el encuentro cultural. La programación comenzará a las 6:30 p. m. con una alfombra roja, por la que desfilarán artistas y personalidades del ámbito cultural. La ceremonia está prevista para las 7:00 p. m. y el acceso será por invitación.

Los ganadores de los tres concursos

En el Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró, los galardonados de esta edición son Abner Benaim, en Cuento; Jesús Camilo Osorio Barahona, en Novela; Jesús Antonio Alvarado, en Poesía, e Isabel Burgos, en Teatro. Por su parte, el Concurso Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis reconoció a Bolívar Sánchez, en Fotografía; Gladys Sevillano, en Escultura, y Elsy Acosta, en Pintura. En el Concurso Nacional de Composición Musical Roque Cordero, los premiados son Emiliano Pardo, en Solo; Samuel Robles, en Cámara; Héctor Lomba Smith, en Coro, y Gerardo Castillo Zaldívar, en Orquesta sinfónica.

Axel y Ulpiano Vergara, invitados musicales

La gala combinará el reconocimiento a los creadores panameños con presentaciones musicales. La apertura estará a cargo del Ballet Folclórico Bailes y Alegorías Panameñas, dirigido por el maestro Aris Acosta, que ofrecerá una muestra de las danzas y tradiciones del país. El componente internacional llegará con el cantautor argentino Axel, invitado especial de la noche. Con más de 25 años de trayectoria, el artista es conocido por canciones como ‘Celebra la vida’, ‘Te voy a amar’ y ‘Tu amor por siempre’. Durante la conferencia de prensa, se conectó en directo desde Buenos Aires para saludar a los medios panameños y expresar su entusiasmo por participar en la celebración. La música también tendrá representación nacional con Ulpiano Vergara, conocido como ‘El Mechi Blanco’. El acordeonista y cantante santeño, referente de la música típica panameña, cuenta con más de cinco décadas de trayectoria al frente de Los Distinguidos.

Tres certámenes con trayectoria