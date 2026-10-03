La guerra vista por tres chicos

La novela Éramos tres niños perdidos en la niebla está construida alrededor de tres chicos judíos que proceden de diferentes lugares de Europa: Lizzy, de 7 años, vive en Hamburgo; su prima Riki, de 11 años, es de orígenes italianos y reside en Belgrado y Alex, de 6 años, pertenece a una familia polaca de Stanislawow.

Los tres amigos pasan sus vacaciones en un balneario en las montañas de Yaremcha, pero su visita de 1938 será diferente para ellos y para el resto del Viejo Continente. Esta obra del escritor e ingeniero uruguayo Ruperto Long se estructura en una introducción que funciona como preámbulo de lo que será la Segunda Guerra Mundial, tres capítulos que representan el devenir de cada uno de los personajes durante este conflicto bélico y un epílogo sobre los primeros meses después de recuperar la paz. Ruperto, ¿de qué forma la memoria individual y colectiva colaboran a ver qué hay más allá de las nieblas de la vida? Hay todo un componente de incertidumbre muy grande. A veces uno lo intenta disipar diciendo, cuando hemos tenido situaciones extremas, con frases como: ‘esto en Uruguay no puede pasar’. Pero los niños tienen otra lectura porque miran con inocencia, ven la realidad sin tantos filtros, sin prejuicios. Los niños de la novela, que son niños reales, venían de diversos lugares y se llevaban muy bien. La niebla tiene ese componente, uno ve, pero no ve y esto es lo mismo que les pasa a los niños. Se dan cuenta que se viene algo serio porque en la escuela a veces les gritaban o los dejaban de lado.

La historia de Alex tiene un fundamento biográfico. El personaje está inspirado en Alejandro Landman, al que conociste en Uruguay y te compartió sus experiencias infantiles durante la guerra. Es la memoria luminosa de un sobreviviente. Él tenía como 90 años. Lo conocía como ingeniero. Habíamos hablado de construcción durante 20 años y ese tema del Holocausto nunca había salido. Hasta que un día se animó y me dijo su historia a raíz de que había leído mi libro La niña que miraba los trenes partir. Y ahí se comienza a armar el rompecabezas. Y algo que tú decías Daniel que no quiero dejar de mencionar: Éramos tres niños perdidos en la niebla, a pesar de que es sobre una época oscura, la más oscura de la historia de la humanidad, lo dicen las cifras, encuentras tantas historias de lucha, resiliencia, gente aferrándose a algo para seguir adelante. Hablemos de la arquitectura de la novela. No está escrita desde una voz, sino que son una veintena de voces de todas las edades, de todos los oficios. ¿Cómo crear el equilibrio entre serle fiel a los recuerdos de personas como Landman y serle fiel a la literatura? Cuando uno escribe una novela sobre estos temas tan delicados tiene que hacer todo lo posible por reflejar cómo fue la realidad. Sé que a veces hay colegas que dicen: ‘altero esto para que la trama resulte más atractiva’. ¿Dónde está el límite? Uno tiene que tratar de ser muy fiel a los hechos reales y con los documentos uno puede ir viendo cómo fueron las cosas, pero, ¿cuál es la diferencia entre la novela y la historia? La novela es una comunicación de corazón a corazón, es una transmisión de emociones. En los diálogos uno sí tiene libertad para la ficción, para decir cómo la persona se paró o cómo lo dijo. Todo eso va creando el clima. Es la ficción respetando a los hechos reales.