La inteligencia artificial a través de los ojos femeninos

A lo largo de la historia de la humanidad, relevantes mujeres han dejado huella en diversos campos del conocimiento. Sin embargo, si se comparan estas cantidades con las de figuras masculinas, el porcentaje es mínimo. Los registros históricos son bastante dispares. Esta realidad no responde a la falta de capacidad intelectual. Más bien, a la falta de oportunidades para expresar sus ideas debido al sistema patriarcal y al machismo.

Esta situación, siempre desventajosa, el día de hoy representa una amenaza aún mayor. Los contenidos que alimentan y por los que se sostiene la tecnología de la inteligencia artificial (IA) provienen del trabajo y pensamientos de reconocidos expertos, en gran porcentaje hombres. Las exclusiones no son solo de género. También de la procedencia de estos conocimientos e historia que cuenta. Y la mayoría proviene del hemisferio norte, del occidente y además se concentra en los más recientes siglos de la historia. No hay una representatividad equilibrada. Voces críticas sobre la IA se han alzado señalando que estas carencias generarían sesgos en lo que se consideran los mayores repositorios de conocimiento.

Pero esta tecnología, que ya ha generado cambios en la forma de vivir de todos, tiene muchos elementos positivos de los que todos podemos sacar un gran provecho. ¿Conocemos cómo funciona la IA? Científicos y pensadores han dado sus opiniones, incluso personas que han ayudado a construirla. Se han escrito artículos de opinión, ensayos y libros. ¿Es realmente peligrosa? ¿Acabará con la mayoría de los empleos? ¿Será beneficiosa o nefasta para la humanidad?

“La Inteligencia Artificial, pese a su apariencia de neutralidad mecánica, dista mucho de ser imparcial”, comenta el autor en una nota al inicio del libro. Y esto obedece a que “aprende de nosotros: absorbe sesgos heredados o recientes, refleja estructuras de pensamiento y amplifica desequilibrios. Por eso, una conversación sobre IA que excluya a las mujeres -y el caudal histórico de experiencias que representan- no es simplemente incompleta: es peligrosa”, agrega.

Alejandro Félix de Souza va más allá interesándose por la opinión de este segmento ignorado y pregunta a veinticuatro mujeres de diferentes siglos, diferentes procedencias y de diferentes profesiones y entornos sus pareceres en cuanto a los dilemas que plantea la IA.

La mirada de Venus, lecciones de grandes mujeres de la historia sobre la Inteligencia Artificial, es la segunda obra de Félix de Souza que amalgama historia de las ideas e IA. En esta ocasión, el tema se centra en mujeres que de una manera particular y única dejaron su impronta en el mundo.

Durante la presentación del libro, que se llevó a cabo durante la reciente Feria Internacional del Libro, Félix de Souza explicó a los asistentes que no buscaba hacer un catálogo de biografías sino más bien “una conversación civilizatoria” con cada una de ellas.

¿Cómo las seleccionó? El proceso no fue sencillo, porque a pesar de la escasez de referencias, en comparación con la contraparte masculina, existe un gran número de mujeres que han marcado presencia. Pero había que ser justos en cuanto a representaciones. Abarcan cuatro mil años de historia, sus pensamientos corresponden a tiempos muy diversos; provienen de muy diferentes lugares geográficos, no solo de Europa y Estados Unidos. Sus aportes provienen de campos muy diversos. Pero sus pensamientos, más allá de sus conocimientos en determinadas materias cuestionan aspectos humanos: la ética, la intención, el consentimiento.