La literatura nos enseña a convivir

Centroamérica Cuenta regresará a Panamá del 18 al 23 de mayo de 2026. Para que los istmeños vayamos calentando los motores de la curiosidad lectora, este festival literario organiza cada mes un conversatorio digital con autores y autoras que nos visitarán. El primer encuentro electrónico fue con el escritor peruano Santiago Roncagliolo (Lima, 1975). Como el espacio de este diálogo se hizo de la mano de la tecnología el narrador aprovechó para resaltar que muy al inicio de su carrera tenía el purito de buscarse en el océano insondable de la web, pero más pronto que tarde decidió no saber quién o qué se publica en torno a él. 'Trato mantener la cordura y para mantener una idea honesta sobre mí mismo no quiero ser muy consciente de lo que sale'.Lo que de verdad le atrae son los temas incómodos y que por motivos variopintos más de uno prefiere ser indiferente.