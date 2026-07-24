La periodista Mary Triny Zea es una de las ganadoras de los Premios Huellas del Istmo 2026

La <b><a href="/tag/-/meta/udi-universidad-del-istmo">Universidad del Istmo</a> </b>celebró este pasado jueves 23 de julio, la sexta edición de los <b>Premios Huellas del Istmo</b>, una iniciativa que distingue a personas y organizaciones que promueven un <b>Panamá más sostenible, inclusivo y resiliente</b> mediante proyectos alineados con los <a href="/tag/-/meta/ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible"><b>Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)</b>.</a>Durante la ceremonia, realizada en el <b>Hotel W Panamá</b>, fueron reconocidos diez ganadores entre las 60 postulaciones recibidas este año, consolidando a Huellas del Istmo como una plataforma que visibiliza iniciativas con impacto social, ambiental y económico en el país.La directora de Desarrollo, Cooperación y Sostenibilidad de la Universidad del Istmo, <b>Casandra Monteagudo</b>, destacó, según una nota de prensa, que el propósito de estos premios es dar visibilidad a quienes generan cambios positivos desde distintos ámbitos.'Los Premios Huellas del Istmo nacieron para hacer visible a quienes, muchas veces desde el anonimato, están generando un impacto real en el país. Hoy celebramos a personas y organizaciones que nos recuerdan que cada acción cuenta cuando se trata de construir un Panamá más sostenible, inclusivo y próspero', señaló.