La periodista Mary Triny Zea es una de las ganadoras de los Premios Huellas del Istmo 2026

La Universidad del Istmo celebró este pasado jueves 23 de julio, la sexta edición de los Premios Huellas del Istmo, una iniciativa que distingue a personas y organizaciones que promueven un Panamá más sostenible, inclusivo y resiliente mediante proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Durante la ceremonia, realizada en el Hotel W Panamá, fueron reconocidos diez ganadores entre las 60 postulaciones recibidas este año, consolidando a Huellas del Istmo como una plataforma que visibiliza iniciativas con impacto social, ambiental y económico en el país. La directora de Desarrollo, Cooperación y Sostenibilidad de la Universidad del Istmo, Casandra Monteagudo, destacó, según una nota de prensa, que el propósito de estos premios es dar visibilidad a quienes generan cambios positivos desde distintos ámbitos. ”Los Premios Huellas del Istmo nacieron para hacer visible a quienes, muchas veces desde el anonimato, están generando un impacto real en el país. Hoy celebramos a personas y organizaciones que nos recuerdan que cada acción cuenta cuando se trata de construir un Panamá más sostenible, inclusivo y próspero”, señaló.

Los ganadores

En la categoría Promoción de la Justicia y la Paz, los galardonados fueron la periodista Mary Triny Zea de La Estrella de Panamá (Mención Inspiración); por sus 20 años de trayectoria profesional cubriendo temas como corrupción y cambio climático, y la organización Sí Educación Sexual y Derechos Humanos (Mención Excelencia). En la categoría Compromiso con el Bienestar Humano, la Mención Inspiración fue otorgada a Vylma Yadira Yánez Zurita, mientras que la Mención Excelencia recayó en la Fundación Pro Niños de Darién. En Compromiso con la Sostenibilidad Ambiental, fueron distinguidos Manuel Antonio Walter Conrado con la Mención Inspiración y Simple AF con la Mención Excelencia. Por su parte, el reconocimiento al Impulso al Crecimiento Económico Sostenible fue para Sofía Fasquelle (Mención Inspiración) y la Fundación para el Emprendimiento e Innovación de Panamá (FEIP) (Mención Excelencia). En la categoría Promoción de la Justicia y la Paz, los galardonados fueron Mary Triny Zea (Mención Inspiración) y la organización Sí Educación Sexual y Derechos Humanos (Mención Excelencia). Finalmente, en Colaboración para el Desarrollo Sostenible, fueron reconocidos Tony Parra (Mención Inspiración) y Aftertalks (Mención Excelencia).

Labor social

El pasado 16 de julio, los finalistas de los Premios Huellas del Istmo visitaron el Comedor Comunitario La Esperanza, operado por la Fundación Rescate de Alimentos y la Alcaldía de San Miguelito. El objetivo fue crear un espacio de intercambio entre los participantes y el comedor comunitario para conocer experiencias relacionadas con el impacto social, la sostenibilidad territorial, el rescate de alimentos y el voluntariado comunitario. Desde el inicio de sus operaciones, en enero de 2026, este comedor, ubicado en el sector de Samaria, en el corregimiento Belisario Porras, ha preparado más de 2,500 comidas, rescatado más de 1,000 libras de alimentos y beneficiado a más de 1,200 personas. Del total de beneficiarios, el 65 % corresponde a menores de edad, el 20 % a adultos y el 15 % a adultos mayores.

La razón de ser de los premios