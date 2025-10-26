Literatura, diálogos y arte, en la agenda de la Binal

Esta semana estará repleta de actividades en la Biblioteca Nacional (Binal), con una agenda en la que predominarán las asambleas literarias, los diálogos y una ventana a una de las figuras más representativas de la plástica panameña e internacional: Julio Zachrisson.

La semana en la Binal arranca este próximo lunes 28 de octubre con la Asamblea General de la Cámara Panameña del Libro. Un encuentro clave para el sector editorial del país que tendrá lugar en la Sala de Uso Múltiple de la Binal, que se realizará de 11:00 am a 4:30 pm. Solamente se podrá asistir mediante una invitación.

Un evento que si tendrá entrada libre es el que se va a llevar a cabo este martes 29 de octubre a las 5:00 pm. La presentación del libro ‘Diálogo Intergeneracional de Científicas Sociales Panameñas’, organizado por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, será un punto de encuentro para divulgar los aportes de las mujeres en las Ciencias Sociales.

Otra presentación editorial será la del libro ‘Varelaleaks: Desclasificando a un expresidente’ del periodista Demetrio Olaciregui, un evento esperado en los ámbitos de la política y el panorama nacional. Será el miércoles 30 de octubre a las 5:00 pm.

No obstante, también hay otras actividades que están transcurriendo en los pasillos de la Binal como lo es la exposición gráfica alusiva al artista plástico panameño Julio Zachrisson, cuya curaduría estuvo a cargo de Gladys Turner Bosso. El público en general podrá ver la muestra expositiva en la Sala Panameña, en un horario de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm.