Literatura, diálogos y arte, en la agenda de la Binal

La Binal sigue siendo un referente en la promoción de la lectura, el arte y el debate de las ideas en medio de una crisis financiera que atraviesa la institución.La Red de Museos y Centros de Visitantes de Panamá expresó el pasado martes su ‘profunda preocupación’ por esta problemática que afecta a la Binal, cuyo rol es fundamental para la preservación, investigación y difusión del patrimonio bibliográfico y documental del país. 'Su acervo constituye una fuente de información única y permanente para el estudio de Panamá y su historia', alertó la red.A través de un reiterado mensaje de apoyo a la Binal, la Red de Museos hizo un ‘llamado respetuoso’ a las autoridades para que implementen con urgencia las medidas necesarias para asegurar la estabilidad administrativa y financiera de la Binal.Su crisis financiera, por ejemplo, llevó a la biblioteca a suspender su apertura al público los sábados.Entre las diversas iniciativas llevadas a cabo por la Binal están la repartición de libros en las escuelas que no poseen bibliotecas mediante los conocidos como Bibliobús. También figura la ampliación y la digitalización del acervo documental de Panamá, para que este se encuentre disponible para la consulta de los investigadores y el público en general.