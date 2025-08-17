Maggie Cook: de una cueva en México a liderar un imperio de la salsa en Estados Unidos

Maggie es consciente de que la palabra 'legado' suele asociarse a grandes gestas, pero para ella, lo importante está en los pequeños cambios que generan un efecto dominó. 'No se trata de dejar algo monumental, sino de mejorar este lugar, aunque sea un poco. Eso me basta', concluye.Su historia —la de una niña que se refugiaba en una cueva para imaginar un futuro distinto y que terminó liderando una empresa multimillonaria— es, sobre todo, un testimonio de que las decisiones, la mentalidad y la perseverancia pueden cambiar el destino.