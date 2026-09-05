Margot López: “El arte y la cultura son parte de la biodiversidad”

Margot López es una de las figuras más influyentes de las últimas tres décadas en el periodismo cultural, la educación artística y el trabajo con museos en Panamá. Sin embargo, es una de las menos reconocidas debido a su exquisita sobriedad, poco habitual en el entorno cultural panameño. Su trabajo en cultura, arte y educación está muy imbricado con una práctica similar a la mía y a la de otros actores culturales. El Visitante conversó con Margot López sobre las tendencias populares en la historia del arte contemporáneo en Panamá, la formación artística, las políticas de los museos, nuestro patrimonio en peligro y las alianzas público-privadas. ¿Cómo entraste a trabajar en el arte y la cultura? ML: Mi recorrido comenzó junto a Adrienne Samos y Alberto Gualde en Talingo [1993-2002], la reconocida revista dominical que salió en el diario La Prensa durante una década. Me dedicaba a investigar y reseñar manifestaciones en distintas áreas de las artes y la cultura, y además me encargué de todo el diseño gráfico de la revista, que cambió de formato varias veces. También fui profesora de arquitectura en la USMA y de arte en el colegio Isaac Rabin, donde desarrollé un programa de arte tanto para la primaria como para la secundaria. Ese proyecto me llevó a analizar el currículum de arte del MEDUCA, tan deficiente que me daban ganas de llorar. Más adelante, me encargué durante varios años de las comunicaciones, la educación y proyectos culturales en el Biomuseo. Luego, en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC Panamá), formé parte del Comité Técnico, una especie de consejo curatorial que planificaba el programa expositivo de cada año.

También fuiste una de las organizadoras de “Ciudad Múltiple”, el gran proyecto internacional de arte urbano en la ciudad de Panamá, curado por la panameña Adrienne Samos y el cubano Gerardo Mosquera, que celebró el centenario de la república, en 2003. “Ciudad Múltiple” fue un proyecto que, de diversas formas, habíamos intentado generar desde Talingo. En ese momento, la ciudad no se entendía como sujeto del arte. Desde la revista, reivindicábamos las distintas culturas urbanas y lo urbano en sí como sujeto protagónico de la mirada artística. Lo que me encantó de “Ciudad Múltiple” era que nadie se ponía a pensar si eso era arte o no. Simplemente participaba. Es lo que el arte debe hacer. Al mejor arte no se le pone una etiqueta, ni un estilo ni nada. El evento motivó a que la gente participara sin reservas. Cuéntanos de tu experiencia en la educación artística en Panamá. Llegué a ocupar un cargo de profesora en el Colegio Isaac Rabin de la mano de Alberto, que ya impartía cursos de literatura, y también de Ileana Solís, una de las actrices más destacadas de Panamá, que ahí daba clases de teatro. La escuela me invitó a organizar e impartir el currículo de arte y tuve absoluta libertad para diseñarlo. Hoy, cerca del 25% de mis antiguos alumnos trabajan profesionalmente en algo vinculado al arte. Para mí es fundamental que el arte no se vea solo como un pasatiempo, algo accesorio, sino como una forma de pensar y comprender el entorno. ¿Qué cargos ocupaste en el Biomuseo? Tenía un gran deseo de trabajar en el Biomuseo. Mi cargo fue el de coordinadora de Comunicaciones. Mi objetivo era conectar con la gente. Me preguntaba: ¿Cómo lograrlo? ¿Qué espera el público? ¿Qué necesita realmente? Es muy importante el intento de conectar con la gente y con otras culturas. El arte y la cultura son parte de la biodiversidad.

También fuiste parte del Comité Técnico del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) ML: Así es. Se trataba de un grupo de personas que a lo largo de cinco años organizamos el programa de exposiciones y a menudo también hacíamos la curaduría, ya que no había curador de planta en el MAC. Al igual que con el Biomuseo, para mí era fundamental entender y transmitir la verdadera razón de ser del MAC Panamá. Un cambio importante llegó con la incorporación del actual curador jefe, Juan Canela. El comité impulsó la necesidad de contar con una figura curatorial. En ese momento también se debatía cómo el MAC, siendo un museo privado, podría colaborar con instituciones estatales, como el nuevo Ministerio de Cultura, cuyo deber es resaltar toda la diversidad de la cultura panameña. En mi opinión, el único ámbito capaz de integrar la mayor parte de esa diversidad es el arte contemporáneo. Solo el arte contemporáneo puede ver a toda la población de Panamá como sujeto artístico. Hay otros museos de arte en el país, pero el único que, por su temática y vocación, tiene esa capacidad integradora es el MAC. Ahora que el MAC se mudará a San Francisco, me duele reconocer que, a pesar de haber estado cerca de El Chorrillo, Santa Ana y San Felipe, en esa franja que es la avenida de los Mártires, nunca supo tender un puente para que esas comunidades sintieran que el museo también les pertenecía. La gente aún no percibe el museo como propio. En un tiempo se divulgó el lema: “Este es tu museo”, pero qué va. En realidad, no lo es.