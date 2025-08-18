Migración, trauma y cultura: reflexiones de ‘Diálogo sin fronteras’

La migración como libro abierto, como herencia ancestral y como oportunidad de transformación fue el eje del panel ‘Diálogos sin fronteras: construyendo puentes entre culturas”, celebrado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Panamá.

La actividad reunió a periodistas, especialistas en salud mental, representantes de organismos internacionales y defensores de derechos humanos, quienes ofrecieron una mirada integral sobre la movilidad humana y su vínculo con la cultura.

Los panelistas invitados fueron Isaías Cedeño, periodista panameño reconocido internacionalmente por sus coberturas sobre migración, ganador del Premio Iris de la Academia de Televisión de España por su reportaje sobre ‘Migración climática: emergencia en Guna Yala’; la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica formada en Nueva York y autora del libro El inesperado regalo del trauma.

Idian Osorio, experta en derechos humanos y actual jefa de la unidad de gestión migratoria de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); y Sandie Blanchet, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Panamá, con más de tres décadas de experiencia en programas humanitarios.

En su intervención, Osorio planteó una analogía poderosa: “un migrante es como un libro abierto que llega a una biblioteca nueva, cargado de páginas inéditas que enriquecen a la comunidad que lo recibe”.

Explicó que cada persona en movimiento trae consigo experiencias, lenguas, saberes y tradiciones que, lejos de ser una carga, pueden convertirse en un patrimonio cultural compartido.

Recordó que desde 2019 más de un millón de personas han cruzado la selva del Darién, trayendo consigo historias que demandan ser escuchadas y comprendidas.

Por su parte, Blanchet complementó esta visión al destacar cómo las comunidades indígenas del Darién, pese a sus limitaciones estructurales, demostraron resiliencia y solidaridad al adaptarse al arribo masivo de migrantes.

“Fue impresionante ver cómo pueblos de apenas 500 habitantes organizaron servicios para atender a más de 4.000 personas al día, antes incluso que el Estado o la comunidad internacional”, señaló.

Su testimonio puso en evidencia la capacidad de las comunidades locales de actuar como verdaderos “puentes culturales” en medio de una crisis.