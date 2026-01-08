Nace ‘Dora’, la primera reclutadora panameña con IA 100%

En el vertiginoso mundo de los Recursos Humanos, la eficiencia suele ser el factor que determina el éxito de una contratación. Sin embargo, la realidad de muchas empresas en Panamá y Latinoamérica sigue anclada en el pasado: bandejas de entrada saturadas, hojas de vida impresas y reclutadores agotados tras jornadas interminables de filtrado manual. Ante este escenario, la empresa emergente panameña MaiaHR ha dado un golpe sobre la mesa con el lanzamiento de Dora, la primera agente de reclutamiento impulsada por Inteligencia Artificial (IA) desarrollada íntegramente en suelo istmeño.

Una necesidad local

Todo comenzó con una interrogante que resonaba en las oficinas de MaiaHR: ¿Cómo acelerar la preselección de candidatos calificados sin perder la calidad humana en el proceso? Mientras las soluciones globales de IA suelen estar diseñadas para mercados anglosajones o europeos, las particularidades del mercado laboral latinoamericano quedaban fuera de la ecuación. “Queríamos crear algo que no solo fuera tecnológico, sino realista y útil para nuestro contexto”, afirma Virsi Lee, CEO de MaiaHR. Esta visión llevó al equipo a entrenar una IA desde cero, alimentándola con bases de datos, formatos y, lo más importante, la terminología técnica y coloquial propia de la región. Así nació “Dora la reclutadora”, un apodo interno que hoy se convierte en la cara visible de una transformación digital con acento local.

Más que un ‘software’

A diferencia de los sistemas tradicionales de seguimiento de candidatos (ATS, por sus siglas en inglés), que funcionan como meros archivadores digitales, Dora posee una capacidad de análisis profundo. No se limita a buscar palabras clave; ella lee, compara y clasifica. Lo que distingue a esta herramienta es su comprensión contextual. En Panamá, ciertos términos académicos o cargos específicos tienen un peso distinto al que podrían tener en otros países. Dora entiende qué significa un “bachiller comercial” o la relevancia de un “manejo de caja chica” en una vacante administrativa local. Esta sintonía con el entorno permite que el ranking de candidatos que entrega al reclutador sea mucho más preciso, evitando que perfiles valiosos sean descartados por rigideces del algoritmo.

El corazón tecnológico

Dora no opera de forma aislada. Es la pieza central del nuevo módulo Talent de MaiaHR, una plataforma integral que busca centralizar todo el ciclo de vida del reclutamiento. Desde la publicación de vacantes en diversas plataformas hasta la recepción de CVs, las entrevistas y el seguimiento final, todo ocurre en un único ecosistema digital. A través de un tablero de control (dashboard), los gerentes de RRHH pueden monitorear en tiempo real el avance de cada proceso, medir indicadores clave como el tiempo de contratación y determinar qué fuentes de talento son las más efectivas. En este entorno, la IA actúa como un motor de aceleración constante, aprendiendo de cada interacción para refinar sus futuras recomendaciones.

Impacto en la productividad

Los resultados preliminares en las empresas que ya han adoptado a Dora son contundentes. Procesos de filtrado que antes tomaban entre tres y cinco días hábiles ahora se completan en cuestión de segundos. Este ahorro de tiempo no solo reduce los costos operativos, sino que devuelve a los profesionales de RRHH su activo más preciado: el tiempo para la interacción humana. “La IA no viene a reemplazar al reclutador, viene a liberarlo”, enfatizan desde MaiaHR. Al delegar la tarea repetitiva y mecánica a la agente virtual, los reclutadores pueden enfocarse en las entrevistas de profundidad, el análisis de la cultura organizacional y la conexión emocional con los candidatos, aspectos que ninguna máquina puede replicar.

Un hito ‘Made in Panama’

El desarrollo de Dora trasciende el éxito comercial de una empresa; representa un triunfo para la innovación nacional. El proyecto fue posible gracias al apoyo de una Convocatoria Pública de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), lo que subraya la importancia de la colaboración entre el sector público y los startups tecnológicos. Lanzar una IA de esta categoría desde Ciudad de Panamá envía un mensaje claro al mercado global: la región no solo es consumidora de tecnología, sino también creadora de soluciones de clase mundial. MaiaHR compite hoy hombro con hombro con gigantes internacionales, ofreciendo un valor añadido que solo el conocimiento profundo del territorio puede brindar.

Hacia una gestión humana integral