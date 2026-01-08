Nace ‘Dora’, la primera reclutadora panameña con IA 100%

El desarrollo de Dora trasciende el éxito comercial de una empresa; representa un triunfo para la innovación nacional. El proyecto fue posible gracias al apoyo de una Convocatoria Pública de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), lo que subraya la importancia de la colaboración entre el sector público y los <i>startups</i> tecnológicos.Lanzar una IA de esta categoría desde Ciudad de Panamá envía un mensaje claro al mercado global: la región no solo es consumidora de tecnología, sino también creadora de soluciones de clase mundial. MaiaHR compite hoy hombro con hombro con gigantes internacionales, ofreciendo un valor añadido que solo el conocimiento profundo del territorio puede brindar.