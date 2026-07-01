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Cultura

Panamá conmemorará el natalicio de Simón Bolívar con una agenda de conciertos y actos protocolares en julio

El pasado mes de junio, Panamá conmemoró el Bicentenario del Congreso Anfictiónico.
El pasado mes de junio, Panamá conmemoró el Bicentenario del Congreso Anfictiónico. Depositphotos
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José Vilar
  • 01/07/2026 18:31
La agenda organizada por los ministerios de Cultura y Relaciones Exteriores incluye conciertos, conferencias, un congreso internacional de derecho, la restitución de un monumento al Libertador y una cumbre continental de Sociedades Bolivarianas

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El mes de julio estará marcado por una amplia programación de actividades culturales, históricas y diplomáticas, que incluirá conciertos, conferencias internacionales, congresos de derecho y actos protocolares en homenaje al Libertador de América Latina Simón Bolívar, con motivo del 243.º aniversario de su natalicio, que se celebrará el próximo 24 de julio.

La agenda iniciará este miércoles 1 de julio con el concierto sinfónico ‘Mujeres del Istmo: música para conmemorar dos siglos de historia’, que reunirá a la violinista costarricense Maricel Méndez Salazar y a la Orquesta de Cámara del Istmo, dirigida por el maestro Jorge Ortega.

El recital, organizado por el Ministerio de Cultura y la Embajada de Costa Rica en Panamá, se realizará a las 7:00 p.m. en el Teatro Áurea ‘Baby’ Torrijos, ubicado en la Ciudad de las Artes.

La programación continuará el jueves 2 de julio con la conferencia ‘Simón Bolívar y Moulay Abderrahman: el puente diplomático olvidado entre América Latina y Marruecos’, a cargo del historiador marroquí Abdelhak Hiri.

La actividad, auspiciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Marruecos en Panamá, tendrá lugar a las 10:30 a.m. en el Gran Salón Bolívar de la Cancillería.

El lunes 6 de julio, Panamá será sede de la inauguración del XXXIII Congreso del Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional (IHLADI), cuya ceremonia se desarrollará a las 9:00 a.m. en el Auditorio Ricardo J. Alfaro de la Cancillería.

Como parte de los actos conmemorativos, el 15 de julio se realizará la restitución del monumento al Libertador Simón Bolívar, ubicado en la entrada de la ciudad de Colón, junto al monumento a los fundadores del ferrocarril. El acto está previsto para las 9:00 a.m.

Actos por el natalicio del libertador

Las actividades centrales tendrán lugar el 24 de julio, cuando se conmemoren los 243 años del nacimiento de Simón Bolívar.

La jornada iniciará con un Te Deum en la Catedral Metropolitana, presidido por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, a las 8:00 a.m.

Posteriormente se desarrollará el acto protocolar en la Plaza Bolívar, a las 9:00 a.m., seguido por una sesión solemne de la Sociedad Bolivariana de Panamá en el Salón Bolívar, desde las 9:30 a.m.

Ese mismo día comenzará la Cumbre Continental de Sociedades Bolivarianas, que reunirá a representantes de diversos países en el Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las sesiones se desarrollarán el viernes 24 de julio, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., y continuarán el sábado 25 de julio, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.

Con esta programación, Panamá busca resaltar el legado histórico, político y diplomático de Simón Bolívar, al tiempo que promueve el diálogo académico, cultural y regional en torno a su figura y a la historia compartida de América Latina.

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