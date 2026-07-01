Panamá conmemorará el natalicio de Simón Bolívar con una agenda de conciertos y actos protocolares en julio

El mes de julio estará marcado por una amplia programación de actividades culturales, históricas y diplomáticas, que incluirá conciertos, conferencias internacionales, congresos de derecho y actos protocolares en homenaje al <b>Libertador de América Latina <a href="/tag/-/meta/simon-bolivar">Simón Bolívar</a></b>, con motivo del <b>243.º aniversario de su natalicio</b>, que se celebrará el próximo <b>24 de julio</b>.La agenda iniciará este <b>miércoles 1 de julio</b> con el concierto sinfónico ‘<b>Mujeres del Istmo: música para conmemorar dos siglos de historia’</b>, que reunirá a la violinista costarricense <b>Maricel Méndez Salazar</b> y a la <b>Orquesta de Cámara del Istmo</b>, dirigida por el maestro <b>Jorge Ortega</b>.El recital, organizado por el <b>Ministerio de Cultura</b> y la <b>Embajada de Costa Rica en Panamá</b>, se realizará a las <b>7:00 p.m.</b> en el <b>Teatro Áurea ‘Baby’ Torrijos</b>, ubicado en la <b>Ciudad de las Artes</b>.La programación continuará el <b>jueves 2 de julio</b> con la conferencia ‘<b>Simón Bolívar y Moulay Abderrahman: el puente diplomático olvidado entre América Latina y Marruecos’</b>, a cargo del historiador marroquí <b>Abdelhak Hiri</b>.La actividad, auspiciada por el <b>Ministerio de Relaciones Exteriores</b> y la <b>Embajada de Marruecos en Panamá</b>, tendrá lugar a las <b>10:30 a.m.</b> en el <b>Gran Salón Bolívar</b> de la Cancillería.El <b>lunes 6 de julio</b>, Panamá será sede de la inauguración del <b>XXXIII Congreso del Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional (IHLADI)</b>, cuya ceremonia se desarrollará a las <b>9:00 a.m.</b> en el <b>Auditorio Ricardo J. Alfaro</b> de la Cancillería.Como parte de los actos conmemorativos, el <b>15 de julio</b> se realizará la restitución del monumento al Libertador <b>Simón Bolívar</b>, ubicado en la entrada de la ciudad de Colón, junto al monumento a los fundadores del ferrocarril. El acto está previsto para las <b>9:00 a.m.</b>