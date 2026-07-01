Panamá conmemorará el natalicio de Simón Bolívar con una agenda de conciertos y actos protocolares en julio

El mes de julio estará marcado por una amplia programación de actividades culturales, históricas y diplomáticas, que incluirá conciertos, conferencias internacionales, congresos de derecho y actos protocolares en homenaje al Libertador de América Latina Simón Bolívar, con motivo del 243.º aniversario de su natalicio, que se celebrará el próximo 24 de julio.

La agenda iniciará este miércoles 1 de julio con el concierto sinfónico ‘Mujeres del Istmo: música para conmemorar dos siglos de historia’, que reunirá a la violinista costarricense Maricel Méndez Salazar y a la Orquesta de Cámara del Istmo, dirigida por el maestro Jorge Ortega.

El recital, organizado por el Ministerio de Cultura y la Embajada de Costa Rica en Panamá, se realizará a las 7:00 p.m. en el Teatro Áurea ‘Baby’ Torrijos, ubicado en la Ciudad de las Artes.

La programación continuará el jueves 2 de julio con la conferencia ‘Simón Bolívar y Moulay Abderrahman: el puente diplomático olvidado entre América Latina y Marruecos’, a cargo del historiador marroquí Abdelhak Hiri.

La actividad, auspiciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Marruecos en Panamá, tendrá lugar a las 10:30 a.m. en el Gran Salón Bolívar de la Cancillería.

El lunes 6 de julio, Panamá será sede de la inauguración del XXXIII Congreso del Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional (IHLADI), cuya ceremonia se desarrollará a las 9:00 a.m. en el Auditorio Ricardo J. Alfaro de la Cancillería.

Como parte de los actos conmemorativos, el 15 de julio se realizará la restitución del monumento al Libertador Simón Bolívar, ubicado en la entrada de la ciudad de Colón, junto al monumento a los fundadores del ferrocarril. El acto está previsto para las 9:00 a.m.