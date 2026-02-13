Panamá Viejo: de la ruina a la urbe

Tras la destrucción de 1671 y el traslado oficial de la ciudad al Ancón en 1673, Panamá Viejo dejó de percibirse como ‘ciudad’ y pasó a leerse como un lugar perdido. Un paisaje de ruinas útiles y vulnerables, donde el recuerdo del emporio colonial se mezcló con la idea de sitio insalubre y mal defendido.

En ese abandono, la práctica dominante fue el expolio sistemático: la vieja Panamá funcionó como cantera para la nueva ciudad. Ocupación dispersa, chozas y caserío rural dentro o junto al perímetro histórico, y una relación cotidiana con la ruina como parte del entorno, -no como monumento-, mientras la vegetación tropical avanzaba y borraba trazas.

Durante el siglo XIX la percepción sobre Panamá Viejo se bifurcó: para la administración local seguía siendo un lugar sin valor urbano inmediato. Para viajeros, científicos y artistas comenzó a adquirir un atractivo romántico y contemplativo, asociado a la estética de la ‘eterna ruina’. Esa nueva mirada impulsó prácticas distintas: visitas, excursiones, descripciones y registro visual, incluyendo fotografía y grabados que consolidaron la imagen de Panamá Viejo como escenario melancólico y objeto de curiosidad histórica.

En la primera mitad del siglo XX, Panamá Viejo se mantuvo como un lugar de memoria emocional. Mientras el Estado empezaba a reconocer su importancia con decisiones como su declaratoria como Monumento Público (1912). En 1919, con motivo del IV centenario de la fundación, Juan B. Sosa, junto con el arquitecto Leonardo Villanueva Meyer y el fotógrafo Carlos Endara, realizaron los primeros esfuerzos sistemáticos de documentación e investigación histórica del sitio.

En 1932 se construyó una carretera que conectaba el barrio de San Francisco de la Caleta con Panamá Viejo. Pero el evento más traumático para la traza urbana colonial ocurrió en 1953, con la inauguración de la Vía Cincuentenario. Esta carretera dividió físicamente el yacimiento en dos partes, alterando severamente la lectura histórica de la ciudad al sepultar estructuras y ejes viales originales.

A partir de la década de 1930, y agudizado por la crisis económica, se inició un proceso de poblamiento espontáneo en los terrenos aledaños a las ruinas, dando origen a la comunidad de Panamá Viejo. Lo que comenzó como un asentamiento de precaristas se consolidó legalmente con la Ley 1 de enero de 1949, la cual permitió la urbanización de áreas que históricamente formaban parte de la periferia colonial.

Hacia mediados de siglo, la percepción del sitio se tornó compleja; por un lado, era un monumento nacional, y por otro, un área de vivienda marginal carente de planificación urbana adecuada.

En la década de 1970 se aprueba la Ley 91 del 22 de diciembre de 1976, que reguló los Conjuntos Monumentales Históricos de Panamá Viejo, Portobelo y el Casco Antiguo. Esta ley definió los límites del polígono de las áreas históricas, -aproximadamente 28 hectáreas para Panamá Viejo-, y estableció que el sitio se destinaría a la formación de un centro cultural, histórico y turístico-social

A partir de 1995,- con la creación del Patronato de Panamá Viejo-, la prioridad fue detener el deterioro, resolver la pérdida de integridad y reducir la presión urbana acumulada, ordenar la administración y construir un relato interpretativo basado en evidencia, apoyado por acciones tempranas como la maqueta de la ciudad (1995) y la apertura del primer Museo de Sitio (1997), preparando el camino para un manejo más planificado.

El salto de escala en la valoración del sitio se daría con el reconocimiento como Patrimonio Mundial de la UNESCO (2003). El énfasis estuvo en remover estructuras discordantes, conservar hitos (como la torre) con criterios contemporáneos, reconectar el sitio fragmentado por infraestructura moderna y fortalecer la investigación para reposicionar a Panamá Viejo a su condición de pieza estructurante de la memoria urbana de la ciudad.