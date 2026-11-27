Punta Cana, destino turístico de República Dominicana, ubicado en la provincia de La Altagracia en el extremo este de La Española luce playas de arenas blancas finas, en las aguas azul verdoso del Caribe, largas palmeras y un sol radiante que invitan al disfrute en una diversidad de complejos hoteleros y resorts con instalaciones y comodidades a escoger. El área no se parece en nada a como era en un principio. Tierra deshabitada y salvaje; una jungla a la que solo se podía acceder por mar o por aire. Solo un par de pueblos pesqueros. Un grupo de norteamericanos vio una oportunidad de negocios. Comprar sus tierras para talar madera y extraer arena. Afortunadamente se dieron cuenta de que esta riqueza les rendiría mejor de otras formas: cuidando sus playas y convirtiéndola en un paraíso vacacional. Poco a poco las costas se han poblado de hoteles, puertos de cruceros y áreas residenciales para un público de alto poder adquisitivo. Se fueron construyendo carreteras y se desarrolló un aeropuerto que, en la actualidad, es el más concurrido en el país. Las playas se pueden disfrutar no solo al son de un alegre merengue o disfrutando de refrescantes cocteles y cervezas muy frías, pero también recargando energías a través del descanso y la contemplación. Naturaleza, descanso y relajación Justamente el pasado silvestre de Punta Cana sugiere un compromiso para la preservación de su naturaleza: flora y fauna, incluyendo la acuática. En las aguas de Punta Cana existen arrecifes de coral que albergan numerosas especies de peces, por lo que el snorkel y el submarinismo son actividades habituales en la zona, pero ante el impacto humano también hay iniciativas para su protección y conservación.

La Fundación Punta Cana dirige la Reserva Ecológica de Punta Cana, un santuario natural de más de 600 hectáreas dedicado a la conservación y a la educación ambiental. Resguarda bosques tropicales, fauna nativa y doce ojos de agua o cenotes, formaciones de agua dulce cristalina consideradas sagradas por los indígenas taínos. La Reserva ecológica cuenta con un centro de atención a visitantes y ofrece giras en las que se detalla el funcionamiento de los programas de protección a aves endémicas o en riesgo como el guaraguao o halcón de cola roja, el gavilán de La Española (Ridgway’s Hawk) y el cuyaya (American Kestrel Falcon). En el santuario de aves se acoge a algunos especímenes que han sido rescatados de alguna acción humana o por haber sufrido algún accidente. Los que tengan la posibilidad de recuperarse serán puestos en libertad con el debido monitoreo. y Otra estación dentro de la reserva es el apiario, donde se mantienen algunas colmenas y se es testigo del proceso de la producción de una miel totalmente orgánica que se puede degustar.

También visitamos el reciento de protección de las iguanas rinoceronte, llamadas así por el cuerno que lucen sobre su nariz y su color gris oscuro. Esta especie endémica de La Española, está considerada como especie en peligro. La gira por el centro de visitantes concluye en el Centro de Innovación Marino, con una detallada exhibición de fotos y videos de la exuberante vida marina en los arrecifes de coral, que también debe ser protegida. Veintidós tipos diferentes de coral luchan por sobrevivir ante una invasión cada vez mayor de sargazo. El recorrido en el centro de visitantes incluye un paseo en carros de golf por la costa, un baño en la playa y un recorrido por un sendero que nos lleva a un cenote donde podemos disfrutar del agua cristalina, dulce y muy fría, que de allí brota. Recarga la energía. Relajación y lujo Y, qué tal compaginar esta gira con una estadía en Sanctuary Cap Cana, un resort todo incluido para adultos, pate del Luxury Collection que evoca un castillo colonial español situado sobre un acantilado frente al mar.